Жамнов о сборной России: «Думаете, мы с акцентом на оборону собирались играть на ОИ-2022? Нет, но получилось так, как получилось»
Алексей Жамнов высказался об оборонительной игре сборной России на Олимпиаде в Пекине.
Вчера специалист был утвержден главным тренером московского «Спартака».
Сборная России, которую Жамнов возглавляет с 2021 года, на данный момент отстранена от всех турниров под эгидой ИИХФ.
– Какой хоккей планируете ставить команде? Какая система вам наиболее близка?
– Точно не оборонительный (смеется). С акцентом на атаку, почти все так сейчас стараются. Когда-то получается, когда-то – нет.
Думаете, мы с акцентом на оборону собирались играть на тех же Олимпийских играх в Пекине? Конечно, нет, но получилось так, как получилось.
Кубок Первого канала и Олимпиада – это было два противоположных хоккея. Два года контракта, есть время, чтобы все сделать. Игроки всегда понимали нюансы той системы, в которой мы хотим играть, – сказал новый главный тренер «Спартака».
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