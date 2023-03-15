Жамнов о сборной России: «Думаете, мы с акцентом на оборону собирались играть на ОИ-2022? Нет, но получилось так, как получилось»

высказался об оборонительной игре сборной России на в Пекине.

Вчера специалист был утвержден главным тренером московского «Спартака».

, которую Жамнов возглавляет с 2021 года, на данный момент отстранена от всех турниров под эгидой ИИХФ.

– Какой хоккей планируете ставить команде? Какая система вам наиболее близка?

– Точно не оборонительный (смеется). С акцентом на атаку, почти все так сейчас стараются. Когда-то получается, когда-то – нет.

Думаете, мы с акцентом на оборону собирались играть на тех же Олимпийских играх в Пекине? Конечно, нет, но получилось так, как получилось.

Кубок Первого канала и Олимпиада – это было два противоположных хоккея. Два года контракта, есть время, чтобы все сделать. Игроки всегда понимали нюансы той системы, в которой мы хотим играть, – сказал новый главный тренер « ».