Жамнов о сборной России: «Думаете, мы с акцентом на оборону собирались играть на ОИ-2022? Нет, но получилось так, как получилось»

Теги Спартак Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Кубок Первого канала КХЛ Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Чемпионат.com Хоккей

Алексей Жамнов высказался об оборонительной игре сборной России на Олимпиаде в Пекине.

Вчера специалист был утвержден главным тренером московского «Спартака».

Сборная России, которую Жамнов возглавляет с 2021 года, на данный момент отстранена от всех турниров под эгидой ИИХФ.

– Какой хоккей планируете ставить команде? Какая система вам наиболее близка?

– Точно не оборонительный (смеется). С акцентом на атаку, почти все так сейчас стараются. Когда-то получается, когда-то – нет.

Думаете, мы с акцентом на оборону собирались играть на тех же Олимпийских играх в Пекине? Конечно, нет, но получилось так, как получилось.

Кубок Первого канала и Олимпиада – это было два противоположных хоккея. Два года контракта, есть время, чтобы все сделать. Игроки всегда понимали нюансы той системы, в которой мы хотим играть, – сказал новый главный тренер «Спартака».

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МакДи 97
Тренер сборной играет как получилось. У меня больше нечего сказать. Представьте, как тренер Тампы или Колорадо бы сказал: ну, сыграли, как получилось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Да вы вообще никак не играли. Смотреть на это было, откровенно говоря, тяжело. Финны вас спокойно укатали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eliza77
Вот как игрок- жамнов мне нравился. Как тренер - как-то все сомнительно … не видно стержня. Теперь все будут сравнивать по Ларионову
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Космический Котик
Не взял Кузьменко на ОИ. Всё.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mantruck
Карманный тренер, который даже команду не сам комплектовал
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ Антон
Ты ж тренер. Что значит "Мы так не собирались, но получилось как получилось"? Тренер Авось.
у нас так историческив стране... все на авось было есть и будет.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Лично я думаю, что ты тренер, которого нельзя подпускать к сборной на пушечный выстрел. У Жамнова нет идей, нет стратегии, даже лозунги отсутствуют.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viacheslav Ivanov
Просто по другому он не умеет тренировать)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Ты ж тренер. Что значит "Мы так не собирались, но получилось как получилось"? Тренер Авось.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий