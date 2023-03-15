Плющев о совмещении постов: «Сборной надо заниматься 24 часа в сутки. Если тренер понимает ответственность, у него достаточно работы»

высказался касательно совмещения постов в клубе и сборной России.

Вчера Алексей Жамнов был утвержден главным тренером московского « ». , которую специалист возглавляет с 2021 года, на данный момент отстранена от всех турниров под эгидой ИИХФ.

– заявляет, что Жамнов не уведомил их о подписании контракта со «Спартаком»…

– Этот вопрос вне моей компетенции. Если федерация заявляет, что его решение возглавить «Спартак» противоречит контракту, то это чисто юридические нормы, которые пусть решаются на том уровне, на котором должны. Надо знать условия договора, тогда можно комментировать.

– В целом как относитесь к совмещению постов?

– По идее, конечно, тренер сборной должен быть освобожден. Хотя бы потому, что он должен объективно подходить к формированию команды. И главное – на него не должны действовать радости или негатив, связанные с выступлениями его клуба, потому что это достаточно сильное напряжение и стрессовые ситуации бывают весьма серьезными. Все это влияет на результат сборной.

Сборной надо заниматься 24 часа в сутки. Многие считают, что это работа от турнира до турнира, но нет. Если тренер грамотно подходит к своей работе, если понимает, что на него возложена ответственность, то у него достаточно работы: просмотр, селекция, наработка связок игроков…

Я проходил через все это дело и прекрасно знаю, как тяжело совмещать работу в клубе и сборной. Тебе надо ехать на турнир с национальной командой, а у тебя голова болит о клубных проблемах. Поэтому для меня это, в общем‑то, однозначно. Тренер сборной должен быть освобожден, – сказал заслуженный тренер России.