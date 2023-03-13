Вячеслав Быков: «Не иметь сборную России на ЧМ – недостаток зрительского интереса. Слово «бизнес» для США и Канады – сакральное, превыше всего»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Быков Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Вячеслав Быков оценил возможное возвращение сборной России на чемпионат мира.

Ранее появилась информация о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на ЧМ. При этом Чехия, Финляндия, Швеция и страны Балтии против.

– Удивил ли вас голос США и Канады?

– И да, и нет. В силу того, что для этих стран слово «бизнес» – сакральное, превыше всего.

Не иметь на чемпионате мира сборную России – это недостаток зрительского интереса, соответственно, недостаток во всем.

К тому же в сборной России всегда присутствуют молодые игроки, которые потенциально могут быть интересны для НХЛ. Здесь много актуальных и важных вопросов для американцев и канадцев.

Сложно сказать, как будет складываться голосование. Если взять общую политическую ситуацию, в любых организациях, где существуют американцы, они везде давят на другие страны при определенных голосованиях.

Сейчас сложная мировая ситуация. Одни смешивает политику, другие – нет.

Как видим, Чехия, Швеция и прибалтийские страны – против. Будем надеяться, независимо от всех событий, что спорт жил, живет и будет жить, – сказал бывший главный тренер сборной России.

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trav
Ответ sled
А в США и Канаде ЧМ смотрят?
Да, причём даже на сайте НХЛ освещали его
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Разрушающий мифы
Для канадцев с американцами слово бизнес может быть и сакральное. Для них словосочетание "чемпионат мира" не сакральное от слова совсем. Потому что это не их бизнес. И нам бы уже пора завязывать с маниакальной настойчивостью рваться на этот недотурнир. Жаль только нынешнее руководство ФХР на это не способно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waleri
Бизнес для североамериканцев применительно к ЧМ это ни тот случай. Вот МЧМ да, именно там международная ярмарка проспектов (и рейтинг в СА даже выше, чем у взрослого, куда едут лузеры НХЛ).
Поэтому сейчас так активно педалируется больше тема допуска российской молодежки на ближайший МЧМ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Табаки думают , что они умнее Шерхана( Быкова) . Вячеслав Аркадьевич , берите клуб КХЛ . У нас тут такая рубка идет во всех матчах . Я думаю это Вам
очень интересно . История для Вас.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Кареев
Интересно, а тут политика смешена со спортом, или не очень? https://rsport.ria.ru/20220913/khokkey-1816382048.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Грэй
Может всё таки перестанем фапать на ЧМ и сделаем чемпионат внутренний до лета. А на ЧМ будут ездить те, кто вылетел. А то получается, некоторые вылетели и ждут пол года до старта следующего сезона. Бред какой-то. Или боитесь, что зрительский интерес разделится. Ну МЧМ же проходит в разгар чемпионата и ничего.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
Тешьте,тешьте себя… Хотя большинство болтунов всё прекрасно понимают,но поют во благо покровителя и естественно за деньги
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
usenko
Россия, одна из немногих сборных куда стабильно приезжают нхловцы. А значит для североамериканцев в трансляции будут знакомые фамилии, следовательно больше людей захочет купить просмотр трансляции.
Быков прав, для США лучше присутствие России с нхловцами, чем Финляндии с ноунеймами для американских болельщиков. Россия на ЧМ = больше денег за просмотры
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sled
А в США и Канаде ЧМ смотрят?
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Устименко
Ответ Prokuror Prokurorov
Что то никто особо не заметил потерю сборной России на ЧМ 2022. Да и МЧМ 23 смотрелся нормально. Это без Канады ни один хоккейный турнир не представишь. А Россия это примерно как Италия или Испания на ЧМ по футболу - да непривычно без таких команд смотреть, но и не вау эффект.
а он чё был этот ЧМ 2022?!😳
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
Не иметь сборную России на ЧМ – недостаток зрительского интереса. Иметь сборную России на ЧМ – зрительский интерес обеспечен.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fallenstar
Ответ Prokuror Prokurorov
Что то никто особо не заметил потерю сборной России на ЧМ 2022. Да и МЧМ 23 смотрелся нормально. Это без Канады ни один хоккейный турнир не представишь. А Россия это примерно как Италия или Испания на ЧМ по футболу - да непривычно без таких команд смотреть, но и не вау эффект.
Отсутствие Италии на ЧМ не заметил только тот, кто единственное, что в футболе смотрит - это эти самые ЧМ раз в четыре года, причем даже на этом уровне особенно не вникая.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Prokuror Prokurorov
Что то никто особо не заметил потерю сборной России на ЧМ 2022. Да и МЧМ 23 смотрелся нормально. Это без Канады ни один хоккейный турнир не представишь. А Россия это примерно как Италия или Испания на ЧМ по футболу - да непривычно без таких команд смотреть, но и не вау эффект.
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2hsjck49rf
Как и для жителей Швейцарии
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alestern
Без Швеции, Чехии и Финляндии чемпионат мира все равно будет смотреться замечательно, а вот без России - это уже просто пародия на хоккей )..
+5
-9
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий