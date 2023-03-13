Вячеслав Быков: «Не иметь сборную России на ЧМ – недостаток зрительского интереса. Слово «бизнес» для США и Канады – сакральное, превыше всего»
Вячеслав Быков оценил возможное возвращение сборной России на чемпионат мира.
Ранее появилась информация о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на ЧМ. При этом Чехия, Финляндия, Швеция и страны Балтии против.
– Удивил ли вас голос США и Канады?
– И да, и нет. В силу того, что для этих стран слово «бизнес» – сакральное, превыше всего.
Не иметь на чемпионате мира сборную России – это недостаток зрительского интереса, соответственно, недостаток во всем.
К тому же в сборной России всегда присутствуют молодые игроки, которые потенциально могут быть интересны для НХЛ. Здесь много актуальных и важных вопросов для американцев и канадцев.
Сложно сказать, как будет складываться голосование. Если взять общую политическую ситуацию, в любых организациях, где существуют американцы, они везде давят на другие страны при определенных голосованиях.
Сейчас сложная мировая ситуация. Одни смешивает политику, другие – нет.
Как видим, Чехия, Швеция и прибалтийские страны – против. Будем надеяться, независимо от всех событий, что спорт жил, живет и будет жить, – сказал бывший главный тренер сборной России.
Поэтому сейчас так активно педалируется больше тема допуска российской молодежки на ближайший МЧМ.
очень интересно . История для Вас.
Быков прав, для США лучше присутствие России с нхловцами, чем Финляндии с ноунеймами для американских болельщиков. Россия на ЧМ = больше денег за просмотры