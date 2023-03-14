Вячеслав Фетисов: «Проиграть «Адмиралу» будет унижением для «Ак Барса». Это элитный клуб, играют мегазвезды»

Теги Ак Барс Вячеслав Фетисов КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что «Ак Барсу» будет унизительно проиграть «Адмиралу».

Команды встретятся во втором раунде Кубка Гагарина.

– В КХЛ идет плей-офф. Главная в нем сенсация – «Адмирал» из Владивостока. Это не чужой вам клуб, который играет на арене, носящей ваше имя. Следите за его успехами?

– Во Владивостоке одно время был негатив – «Адмирал» попросили из КХЛ, футбольный клуб вылетел из высшей лиги, и на Дальнем Востоке спрашивали: «Мы вам не нужны? Почему вы отвергаете регион от большого спорта страны».

А сейчас мы видим знаковое событие.

Команда с минимальным бюджетом смогла выбить из плей-офф элитный клуб нашего хоккея «Салават Юлаев» и принесла столько радости всем.

– В следующем раунде «Адмирал» ждет «Ак Барс». У Владивостока есть шанс пройти и Казань?

– Серии плей-офф в хоккее – это такой формат, при котором редко когда команда-золушка забирается очень высоко. Но я вижу, что у «Адмирала» есть система.

У команды грамотный тренерский штаб, а если ты понимаешь, как играть в эту игру, у тебя будет шанс зацепиться за серию, и начать оказывать психологическое давление на Казань.

«Ак Барс» – элитный клуб, там играют мегазвезды. Проиграть Владивостоку для них будет унижением. А «Адмиралу» терять нечего, и они уже поняли, что можно выбивать из плей-офф и такие большие клубы.

И за Владивосток специфика перелетов. Они привыкли к смене часовых поясов. В этом тоже их козырь, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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11 комментариев

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Ivan Kiryushin
Ответ Александр Невский
Адмирал выиграет у Акбарса и выбьет элитных игроков из плэй-офф.
Даёшь финал торпедо-адмирал😉
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Ivan Kiryushin
Ответ Dundee
А в чем унижение? Элитность у нас, заключается в большом количестве бабла, кубки у нас пока только так берутся (не в обиду болелам) Адмирал заслужил и по праву играет в этом раунде, кто сильнее в этом сезоне, покажет серия.
Единственная здравая мысль)
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Приорат70
Унизительно, Славик, прогнуться под хозяев жизни, будучи мужиком, боровшимся за свои права десятки лет назад. А проигрыш Адмиралу всего лишь спорт
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Dragon10
Адмирал - это бюджетная версия Ак барса. Играют одинаково, но составы другие. Ак барс не должен отдавать даже одну игру, не то что серию. Хотя могут возникнуть сложности в третьей игре, после перелёта
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Александр Невский
Адмирал выиграет у Акбарса и выбьет элитных игроков из плэй-офф.
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Xell
И вот уже играет не Адмирал. А Нефтяные Мамонты из Владика с Татарскими Барсами из Казани))
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Xell
Представь Слава, вот завтра во Владике находят крупное месторождение нефти. Послезавтра приезжает туда шестой, восьмой брат Ротенберг, забирает нефть, называет клуб Ска Владивосток и все, он становится фаворитом и серии и КГ))
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Melnikov1968
Да хватит Слава, Кожевников вещает, что Адмирал тренирует шарлатан, временщик. Кому верить обычному болельщику? :) Оба двукратные ОИ. Надо вас обоих послать и просто наслаждаться хоккеем. Вы реально достали своими тупыми набросами.
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Xell
Это так не работает в хоккее.
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srs
Да ничего особенного бы не было даже если АБ умудрился проиграть такую мягко сказать неравную серию. Ведь Билялетдинов или Шипачев уже приучили к таким чудесам за многие годы
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Dundee
А в чем унижение? Элитность у нас, заключается в большом количестве бабла, кубки у нас пока только так берутся (не в обиду болелам) Адмирал заслужил и по праву играет в этом раунде, кто сильнее в этом сезоне, покажет серия.
+15
-1
+14
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