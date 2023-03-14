Вячеслав Фетисов: «Проиграть «Адмиралу» будет унижением для «Ак Барса». Это элитный клуб, играют мегазвезды»

считает, что « » будет унизительно проиграть «Адмиралу».

Команды встретятся во втором раунде Кубка Гагарина.

– В идет плей-офф. Главная в нем сенсация – « » из Владивостока. Это не чужой вам клуб, который играет на арене, носящей ваше имя. Следите за его успехами?

– Во Владивостоке одно время был негатив – «Адмирал» попросили из КХЛ, футбольный клуб вылетел из высшей лиги, и на Дальнем Востоке спрашивали: «Мы вам не нужны? Почему вы отвергаете регион от большого спорта страны».

А сейчас мы видим знаковое событие.

Команда с минимальным бюджетом смогла выбить из плей-офф элитный клуб нашего хоккея «Салават Юлаев» и принесла столько радости всем.

– В следующем раунде «Адмирал» ждет «Ак Барс». У Владивостока есть шанс пройти и Казань?

– Серии плей-офф в хоккее – это такой формат, при котором редко когда команда-золушка забирается очень высоко. Но я вижу, что у «Адмирала» есть система.

У команды грамотный тренерский штаб, а если ты понимаешь, как играть в эту игру, у тебя будет шанс зацепиться за серию, и начать оказывать психологическое давление на Казань.

«Ак Барс» – элитный клуб, там играют мегазвезды. Проиграть Владивостоку для них будет унижением. А «Адмиралу» терять нечего, и они уже поняли, что можно выбивать из плей-офф и такие большие клубы.

И за Владивосток специфика перелетов. Они привыкли к смене часовых поясов. В этом тоже их козырь, – сказал двукратный олимпийский чемпион.