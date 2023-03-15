Серебряков, Ожиганов и Волк – лучшие игроки первого раунда плей-офф, Пинчук – лучший новичок

Теги СКА Автомобилист рейтинги Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Игорь Ожиганов Никита Серебряков Адмирал Кертис Волк Виталий Пинчук Хоккей

КХЛ определила лучших игроков первого раунда плей-офф.

Лучшим вратарем признан Никита Серебряков («Адмирал»), одержавший 4 победы в 6 матчах первого раунда. Он отразил 93,72% бросков при коэффициенте надежности 2,13.

Лучшим защитником стал Игорь Ожиганов (СКА), набравший 5 (1+4) очков в 6 играх раунда. Ожиганов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Его шайба во 2-м матче серии с минским «Динамо» стала победной. На счету Ожиганова также 5 силовых приемов, 10 заблокированных бросков и 3 отбора шайбы.

Лучшим нападающим признан Кертис Волк («Автомобилист»), набравший 10 (4+6) очков в 7 матчах раунда. На счету форварда 2 победные шайбы, 3 силовых приема, 9 заблокированных бросков и 5 отборов шайбы.

Лучшим новичком стал Виталий Пинчук («Динамо» Минск), набравший 4 (2+2) очка в 6 матчах. Его шайба в 1-й игре в серии со СКА стала победной. На счету Пинчука также 3 силовых приема и 3 заблокированных броска.

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4 комментария

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yalyon
Ответ Серый
ну как же без игрока из лучшего клуба вселенной?
Я думаю посчитали, что 2 лучших игрока это много для вылетевшего клуба
0
0
0
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Серый
Ответ chto s licom?
а да, у Эберта 8 очков( 5 + 3), У Ожиганов (1+4), и Ожиганов лучший защитник?
ну как же без игрока из лучшего клуба вселенной?
+5
0
+5
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Дядя Федор Макларен
Никулин где?
0
0
0
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chto s licom?
а да, у Эберта 8 очков( 5 + 3), У Ожиганов (1+4), и Ожиганов лучший защитник?
+4
0
+4
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