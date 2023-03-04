Макдэвид 2-й раз набрал 120+ очков в сезоне НХЛ. У него 52+69 в 63 играх, до рекорда Кучерова для XXI века – 7 баллов

2-й раз набрал 120+ очков в сезоне .

Сегодня капитан « » сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (6:3).

В активе канадца 121 (52+69) очко в 63 играх, он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.

До повторения личного рекорда по очкам за сезон (123, 2021/22, 44+79) Макдэвиду осталось набрать 2 балла, до повторения рекорда (« », 128, 2018/19, 41+87) для XXI века – 7.