Макдэвид 2-й раз набрал 120+ очков в сезоне НХЛ. У него 52+69 в 63 играх, до рекорда Кучерова для XXI века – 7 баллов
Коннор Макдэвид 2-й раз набрал 120+ очков в сезоне НХЛ.
Сегодня капитан «Эдмонтона» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (6:3).
В активе канадца 121 (52+69) очко в 63 играх, он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.
До повторения личного рекорда по очкам за сезон (123, 2021/22, 44+79) Макдэвиду осталось набрать 2 балла, до повторения рекорда Никиты Кучерова («Тампа», 128, 2018/19, 41+87) для XXI века – 7.
1) Гретцки - 1669 ( 583 + 1086 ) - 696 матчей.
2) Курри - 1043 ( 474 + 569 ) - 754 матча.
3) Мессье - 1034 ( 392 + 642 ) - 851 матч.
4) Андерсон - 906 ( 417 + 489 ) - 845 матчей.
5) МАКДЭВИД - 818 ( 291 + 527 ) - 550 матчей.