Макдэвид 2-й раз набрал 120+ очков в сезоне НХЛ. У него 52+69 в 63 играх, до рекорда Кучерова для XXI века – 7 баллов

Теги рейтинги Тампа-Бэй Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид 2-й раз набрал 120+ очков в сезоне НХЛ.

Сегодня капитан «Эдмонтона» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (6:3). 

В активе канадца 121 (52+69) очко в 63 играх, он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.

До повторения личного рекорда по очкам за сезон (123, 2021/22, 44+79) Макдэвиду осталось набрать 2 балла, до повторения рекорда Никиты КучероваТампа», 128, 2018/19, 41+87) для XXI века – 7.

15 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Вот что с людьми делает прокачка от Клима Костина
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melmi
Феноменальный игрок. Интересно будет понаблюдать как далеко они в плове пройдут
+2
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Ivan Sergeev
Интересно, что про него будут писать, если Нефть отлетит в первом же раунде, да еще и с неприличным счетом?
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-2
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Stewart - 25
Лучшие бомбардиры "Эдмонтона" ( вся история ) :
1) Гретцки - 1669 ( 583 + 1086 ) - 696 матчей.
2) Курри - 1043 ( 474 + 569 ) - 754 матча.
3) Мессье - 1034 ( 392 + 642 ) - 851 матч.
4) Андерсон - 906 ( 417 + 489 ) - 845 матчей.
5) МАКДЭВИД - 818 ( 291 + 527 ) - 550 матчей.
+8
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+8
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Suomi1981
Чую 150 выбьет
+5
-2
+3
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Melnikov1968
Идёт на 150+
+8
-2
+6
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Gepard_GRIN
До рекорда Овечкина по забитым шайбам за сезон, в 21 веке, тоже уже не особо далеко.
+17
0
+17
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ARoman91
Лучший хоккеист мира
+9
-3
+6
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ARoman91
Ответ Максим Фомин
сколько игр в регулярке осталось?
У Эдмонтона - 19
+11
-1
+10
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Real_v_dushe
Прошлый сезон у него был очень крутым, но в этом он поднял планку на неземную высоту. Земные существа так играть не могут.
+17
-1
+16
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Максим Фомин
сколько игр в регулярке осталось?
+3
0
+3
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Aks8888
Какие то нереальные цифры...шок)
+5
-1
+4
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Илья Цветков
Комментарий скрыт
0
-9
-9
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JuVero
рекорд 21-ого века будет долго за МакДи)
+21
-4
+17
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iluvatar
Этот парень уникум, живая легенда!
+28
-3
+25
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