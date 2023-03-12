Макдэвид набрал 1+2 с «Торонто», у него 127 очков в 67 играх. До рекорда Кучерова для XXI века – 1 балл

набрал 1+2 с « », у него 127 очков в 67 играх.

Капитан « » забросил 55-ю шайбу в сезоне в матче с «Мэйпл Лифс» (4:7) в регулярном чемпионате , а также сделал 2 результативные передачи.

В его активе 127 (55+72) очков в 67 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.

До повторения рекорда Никиты Кучерова (« », 128, 2018/19, 41+87) для XXI века канадцу осталось набрать 1 балл.