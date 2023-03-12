Макдэвид набрал 1+2 с «Торонто», у него 127 очков в 67 играх. До рекорда Кучерова для XXI века – 1 балл

Теги рейтинги Торонто Тампа-Бэй Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 1+2 с «Торонто», у него 127 очков в 67 играх.

Капитан «Эдмонтона» забросил 55-ю шайбу в сезоне в матче с «Мэйпл Лифс» (4:7) в регулярном чемпионате НХЛ, а также сделал 2 результативные передачи. 

В его активе 127 (55+72) очков в 67 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов. 

До повторения рекорда Никиты Кучерова («Тампа», 128, 2018/19, 41+87) для XXI века канадцу осталось набрать 1 балл. 

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16 комментариев

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maximus388
Вот где на ближайшие годы непочатый край работы с публикацией всякой статистической информации, рекордов, а не пук раз в несколько недель с изменением пары циферок.
Хватило бы Коннору здоровья, то что у него невероятный талант и огромный потенциал было видно еще на заре карьеры.
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йозе марино
там Кузьменко 32 уже забросил, вот это я понимаю а не вот эти ваши конноры макдевиды))
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Эскалация добра
Ответ Владислав Никонов
150 должен выбить.
Думается 160+ наберет.
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Антон Якимцев
Ответ ivany4
дискжакей тока на сваю стату бегаить наплевав на каманду. типичнай статадрот.
Будет забавно, если Нэшвилл и Виннипег их выкинут, но всё же вряд ли.
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Палыч-59
При том что Кучеров может и свой рекорд повторить, этот вообще в космос улетит
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Xell
Да какой Кучеров уже)) Он 140спокойно выбьет, может и 150.
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ivany4
дискжакей тока на сваю стату бегаить наплевав на каманду. типичнай статадрот.
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Алексей Иванов
Ответ Габорик
Интересно, конечно, сколько бы он набрал в КХЛ :)
За Сочи
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Фанат спорта01
Ответ MacAr4i
У Кучерова Тампа тогда и без него в плей-офф попала бы, а тут игрок на постоянке определяет результаты команды, которая до последнего будет бороться за выход
макдевид должен играть лучше Кучерова на 30-35% учитывая что один получает 9,5млн а другой 12,5млн.
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Антон Якимцев
Наберёт или нет ещё одно, интересно.
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MacAr4i
Ответ e1ther - e1ther
Помню этот рекорд Кучерова и провал в ПО,интересно,куда торопится эта канадская электричка,видимо опыт других,это не про него)
У Кучерова Тампа тогда и без него в плей-офф попала бы, а тут игрок на постоянке определяет результаты команды, которая до последнего будет бороться за выход
+2
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Stewart - 25
Лучшие бомбардиры "Эдмонтона’ ( вся история ) :
1) Гретцки - 1669 ( 583 + 1086 ) - 696 матчей.
2) Курри - 1043 ( 474 + 569 ) - 754 матча.
3) Мессье - 1034 ( 392 + 642 ) - 851 матч.
4) Андерсон - 906 ( 417 + 489 ) - 845 матчей.
5) МАКДЭВИД - 824 ( 294 + 530 ) - 554 матча.
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Latenight Radio
Такое тупое поражение. За три минуты Маклауд, Деарне и Няня слили всё на...
+5
-1
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e1ther - e1ther
Помню этот рекорд Кучерова и провал в ПО,интересно,куда торопится эта канадская электричка,видимо опыт других,это не про него)
0
-7
-7
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Габорик
Интересно, конечно, сколько бы он набрал в КХЛ :)
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Владислав Никонов
150 должен выбить.
+6
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