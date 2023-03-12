Макдэвид набрал 1+2 с «Торонто», у него 127 очков в 67 играх. До рекорда Кучерова для XXI века – 1 балл
Коннор Макдэвид набрал 1+2 с «Торонто», у него 127 очков в 67 играх.
Капитан «Эдмонтона» забросил 55-ю шайбу в сезоне в матче с «Мэйпл Лифс» (4:7) в регулярном чемпионате НХЛ, а также сделал 2 результативные передачи.
В его активе 127 (55+72) очков в 67 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.
До повторения рекорда Никиты Кучерова («Тампа», 128, 2018/19, 41+87) для XXI века канадцу осталось набрать 1 балл.
Хватило бы Коннору здоровья, то что у него невероятный талант и огромный потенциал было видно еще на заре карьеры.
1) Гретцки - 1669 ( 583 + 1086 ) - 696 матчей.
2) Курри - 1043 ( 474 + 569 ) - 754 матча.
3) Мессье - 1034 ( 392 + 642 ) - 851 матч.
4) Андерсон - 906 ( 417 + 489 ) - 845 матчей.
5) МАКДЭВИД - 824 ( 294 + 530 ) - 554 матча.