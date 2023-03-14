Александр Радулов: «Адмирал» заслуженно во втором раунде. «Салават» доминировал в отдельных матчах, но не во всех»

назвал заслуженной победу «Адмирала» над « ».

Дальневосточники обыграли уфимскую команду со счетом 4-2 в серии.

«Ак Барс» и «Адмирал» сыграют между собой в полуфинале Восточной конференции.

– Учитывая оборонительный стиль игры « », потребуется как-то корректировать свою игру?

– Мы будем отталкиваться от своей игры, создавать моменты. Бросать, закрывать вратаря.

– Как проводите время в перелетах на Дальний Восток?

– Отдыхаем. Отдых – ключ к успеху.

Соперник весь сезон так летает, ничего такого. Как-то читал интервью их тренера. Они давно закончили разговоры об этом, нам тоже не стоит начинать. Все в равных условиях.

– Есть мнение, что «Ак Барсу» повезло: в первом раунде – Нижнекамск, дальше – Владивосток. Что можете об этом сказать?

– Почему повезло? Это их мнение, видимо, они не смотрели ни регулярку, ни четвертьфинал.

«Адмирал» заслуженно прошел Уфу. В отдельных матчах «Салават» доминировал, но не во всех. «Адмирал» заслуженно во втором раунде.

Хорошая команда, с хорошим тренерским штабом, который будет готовиться под нас.

– Какие сильные стороны можете выделить у соперника?

– Организованная команда, мало дает свободы, хорошо играет в обороне, хороший вратарь. Нам нужно быть начеку, меньше удаляться.

– Леонид Тамбиев однажды назвал свою команду противной. Согласны?

– Думаю, если посмотреть на нас без шайбы, то тоже мало приятного, – сказал нападающий « ».