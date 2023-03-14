Александр Радулов: «Адмирал» заслуженно во втором раунде. «Салават» доминировал в отдельных матчах, но не во всех»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Александр Радулов назвал заслуженной победу «Адмирала» над «Салаватом Юлаевым».

Дальневосточники обыграли уфимскую команду со счетом 4-2 в серии.

«Ак Барс» и «Адмирал» сыграют между собой в полуфинале Восточной конференции.

– Учитывая оборонительный стиль игры «Адмирала», потребуется как-то корректировать свою игру?

– Мы будем отталкиваться от своей игры, создавать моменты. Бросать, закрывать вратаря.

– Как проводите время в перелетах на Дальний Восток?

– Отдыхаем. Отдых – ключ к успеху.

Соперник весь сезон так летает, ничего такого. Как-то читал интервью их тренера. Они давно закончили разговоры об этом, нам тоже не стоит начинать. Все в равных условиях.

– Есть мнение, что «Ак Барсу» повезло: в первом раунде – Нижнекамск, дальше – Владивосток. Что можете об этом сказать?

– Почему повезло? Это их мнение, видимо, они не смотрели ни регулярку, ни четвертьфинал.

«Адмирал» заслуженно прошел Уфу. В отдельных матчах «Салават» доминировал, но не во всех. «Адмирал» заслуженно во втором раунде.

Хорошая команда, с хорошим тренерским штабом, который будет готовиться под нас.

– Какие сильные стороны можете выделить у соперника?

– Организованная команда, мало дает свободы, хорошо играет в обороне, хороший вратарь. Нам нужно быть начеку, меньше удаляться.

– Леонид Тамбиев однажды назвал свою команду противной. Согласны?

– Думаю, если посмотреть на нас без шайбы, то тоже мало приятного, – сказал нападающий «Ак Барса».

4 комментария

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Dok.Polet
Правильно Саня, в ПО слабых и не мотивированных нет. Нужно работать, работать и работать. И только честный труд.....
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Илья Муромец
Адмиралтейцы действительно молодцы!🤝 🙌
Но дальше фарватер закрывается!!!🙅‍♂️
И как бы грустно не было...😭
Надо возвращатся в родную гавань!🤭🤣🤷‍♂️
+2
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SALAVAT BROTHER
Ак барс конечно же пройдёт Адмирал, но легко не будет) Тамбиевцы потреплют мозги. Думаю одну игру заберут
+2
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0
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Tina
Хорошие слова, недооценивать соперника нельзя. Готовьтесь Барсы к серьёзной игре.
+8
0
+8
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