Зарплата Хмелевски по новому контракту с «Салаватом» – около 70 млн рублей в год («СЭ»)

Теги Салават Юлаев КХЛ Спорт-Экспресс Саша Хмелевски деньги Хоккей

Зарплата Саши Хмелевски по новому контракту с «Салаватом» – около 70 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Клуб договорился о продлении соглашения с нападающим. Срок контракта рассчитан на один сезон.

По прошлому соглашению игрок получал 50 млн рублей.

Хмелевски стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем регулярном чемпионате. В 67 играх Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 48 (26+22) очков.

В плей-офф Хмелевски стал лучшим бомбардиром и снайпером «Салавата». На его счету 5 (4+1) баллов в 6 матчах.

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17 комментариев

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Домингес Казань
переплатили,то что он дубль сделал в последнем матче видимо подействовало,по сезону крепкий середняк легионер не более того,просто на фоне слабого состава СЮ выделялся
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ruslanych
Ответ Анастасия Плинтусова
А мне кажется что 70 это много для него,хоть заминусуйте До хартикайнена и Умарка не дотягивает
Ну посмотрим, Харти тоже не сразу на пик вышел, Хмелевский молодой еще, пик впереди. По спортивному злой, не боится ответственности, чего не хватает Кадейкину тому же
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GreenUfa
Ответ Анастасия Плинтусова
А мне кажется что 70 это много для него,хоть заминусуйте До хартикайнена и Умарка не дотягивает
Если посмотреть с кем Харти и Умарк в звене играли, и с кем играл Хмелевски, он сильнее их
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Александр
Ответ Александр Тихонов
Хо-Сэнг точно не нужен, не факт что вернется на достойный уровень после травмы. В АХЛ можно найти добротных игроков.
Саня, сарказм.
+2
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+2
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Ратибор Добрынин
Главное, чтобы бледной тенью первого сезона не оказался и нормальных партнёров нашли, например Уилла, пока они в себя приходят.
+2
-2
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Александр Тихонов
Ответ Александр
очень хороший игрок, Хо-Сенгу 100 и вперед, за трофеями!
Хо-Сэнг точно не нужен, не факт что вернется на достойный уровень после травмы. В АХЛ можно найти добротных игроков.
+1
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Александр Тихонов
Ответ Анастасия Плинтусова
А мне кажется что 70 это много для него,хоть заминусуйте До хартикайнена и Умарка не дотягивает
Во времена до 24.02.22 да, было бы многовато. Но увы, сейчас число приличных легов, готовых играть в КХЛ, сильно сократилось. Поэтому 70 терпимо (хотя я думал будет 60-65), деньги у Салавата есть. Теперь нужны искать достойных партнёров в первое звено, тогда будет толк.
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Роберт Ганиев
Ответ Анастасия Плинтусова
А мне кажется что 70 это много для него,хоть заминусуйте До хартикайнена и Умарка не дотягивает
Те по 100 получали
+1
-3
-2
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LNk O
Ответ Анастасия Плинтусова
А мне кажется что 70 это много для него,хоть заминусуйте До хартикайнена и Умарка не дотягивает
сравни игроков, с которыми играли Умарк и Харти и с кем играет Хмель
+2
-1
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Знатный стахановец
Заметный игрок.
0
-1
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Анастасия Плинтусова
А мне кажется что 70 это много для него,хоть заминусуйте
До хартикайнена и Умарка не дотягивает
+7
-5
+2
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Александр
очень хороший игрок, Хо-Сенгу 100 и вперед, за трофеями!
+1
-3
-2
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Фаниль
Ответ markel
Хорошо что подписали. Один из немногих в команде, кто трудился на совесть
Обсалютно согласен! Спасибо!
0
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позор не адекватам
Ответ markel
Хорошо что подписали. Один из немногих в команде, кто трудился на совесть
++
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-1
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саша константинов
адекватно даже очень
+3
-2
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Фарит Хайруллин
Ответ markel
Хорошо что подписали. Один из немногих в команде, кто трудился на совесть
Да правда
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markel
Хорошо что подписали. Один из немногих в команде, кто трудился на совесть
+17
-2
+15
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