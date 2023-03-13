Зарплата Хмелевски по новому контракту с «Салаватом» – около 70 млн рублей в год («СЭ»)

Зарплата Саши Хмелевски по новому контракту с «Салаватом» – около 70 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Клуб договорился о продлении соглашения с нападающим. Срок контракта рассчитан на один сезон.

По прошлому соглашению игрок получал 50 млн рублей.

Хмелевски стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем регулярном чемпионате. В 67 играх Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 48 (26+22) очков.

В плей-офф Хмелевски стал лучшим бомбардиром и снайпером «Салавата». На его счету 5 (4+1) баллов в 6 матчах.