Давыдов о вылете «Динамо»: «Горящей молодежи не увидел. «Торпедо» по ходу серии росло как команда»

Теги Торпедо Виталий Давыдов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Виталий Давыдов оценил вылет московского «Динамо» из Кубка Гагарина.

Бело-голубые проиграли «Торпедо» (2-4) в первом раунде.

– Вынужден признать, что «Торпедо» больше хотело победить. Команда собрана из молодых и, в общем-то, пока малоизвестных игроков, но по ходу серии они росли и как личности, и как команда. Перед плей-офф все говорили о первом звене во главе с Коваленко, но мы увидели и вторую тройку, и третью. Увидели команду!

Профессионал всегда заметит, когда команда строится и растет – и когда она cтоит на месте. Мы и увидели.

– «Динамо» не прибавляло по ходу серии?

– Знаете, у меня нет вопросов к нашим легионерам. Они во главе с О’Деллом играли неплохо, забивали свои голы. А вот горящей молодежи в составе «Динамо», в общем-то, не увидел. 

Для меня самое обидное, что наши молодые почему-то потерялись на фоне их молодых. И это мы говорим о «Динамо», которое всегда славилось клубным патриотизмом и клубной историей, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eliza77
Кудашов почему-то обвиняет своих игроков… Хотя , спрос то с него .. ну а Профессор - велик! Побольше бы таких тренеров
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матроскин52
К Динамо с уважением! Но подход Профессора и ТШ к молодежи действительно требует аплодисментов! Им доверили, они оправдали! Надо было рискнуть!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Виталий Семёнович , с уважением к Вам, но «дело было не в бабине, физруки сидят в кабине». Ларионов с листа пришел и за регулярку Торпедо росло с каждым матчем . Последним звонком был вынос тела СКА в Питере от Торпедо в овертайме . Очень надеюсь , что Кудашов не Ваша протекция .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий