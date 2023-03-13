Давыдов о вылете «Динамо»: «Горящей молодежи не увидел. «Торпедо» по ходу серии росло как команда»

оценил вылет московского «Динамо» из Кубка Гагарина.

Бело-голубые проиграли « » (2-4) в первом раунде.

– Вынужден признать, что «Торпедо» больше хотело победить. Команда собрана из молодых и, в общем-то, пока малоизвестных игроков, но по ходу серии они росли и как личности, и как команда. Перед плей-офф все говорили о первом звене во главе с Коваленко, но мы увидели и вторую тройку, и третью. Увидели команду!

Профессионал всегда заметит, когда команда строится и растет – и когда она cтоит на месте. Мы и увидели.

– «Динамо» не прибавляло по ходу серии?

– Знаете, у меня нет вопросов к нашим легионерам. Они во главе с О’Деллом играли неплохо, забивали свои голы. А вот горящей молодежи в составе «Динамо», в общем-то, не увидел.

Для меня самое обидное, что наши молодые почему-то потерялись на фоне их молодых. И это мы говорим о « », которое всегда славилось клубным патриотизмом и клубной историей, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.