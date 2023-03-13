«Салават» продлит контракт со Шмелевым. У форварда 0 голов и 4 передачи в 6 матчах плей-офф

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29-летний нападающий подпишет новый контракт с уфимским клубом, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Действующий договор хоккеиста истекает 30 апреля.

В текущем сезоне в Фонбет регулярном чемпионате нападающий занял первое место в списке лучших бомбардиров «Салавата Юлаева», записав на свой счет 51 (19+32) балл при полезности «плюс 17» в 67 матчах.

Шмелев записал на свой счет 4 (0+4) очка за результативность в шести играх плей-офф Кубка Гагарина при показателе полезности «минус 5» и игровом времени 19:38.