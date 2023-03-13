«Салават» продлит контракт со Шмелевым. У форварда 0 голов и 4 передачи в 6 матчах плей-офф

Теги Салават Юлаев КХЛ Сергей Шмелев Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Шмелев продолжит выступать за «Салават Юлаев».

29-летний нападающий подпишет новый контракт с уфимским клубом, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Действующий договор хоккеиста истекает 30 апреля.

В текущем сезоне в Фонбет регулярном чемпионате КХЛ нападающий занял первое место в списке лучших бомбардиров «Салавата Юлаева», записав на свой счет 51 (19+32) балл при полезности «плюс 17» в 67 матчах.

Шмелев записал на свой счет 4 (0+4) очка за результативность в шести играх плей-офф Кубка Гагарина при показателе полезности «минус 5» и игровом времени 19:38.

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9 комментариев

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йозе марино
в регулярке тоже ведь надо тащить он и тащил, всё логично)
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Фаниль
Сергей Шмелёв, по мне хороший игрок, пусть останется в Салавате, ему тоже по звене хорошие партнёры требуется! У него хорошие броски и пасы, у них манёвры с Николаем Кулеминым идёт и подходит отлично!
+1
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+1
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HockeyMan
Ответ Фёдор Кузнецов
Почему заголовке указали 0+4 в плей-офф, но не указали что он набрал 51 очко за Салават
Тоже этого не понял. Хотя и 4 очка в плей офф за 6 игр, тоже не плохо
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HockeyMan
Ответ Фёдор Кузнецов
Почему заголовке указали 0+4 в плей-офф, но не указали что он набрал 51 очко за Салават
Тоже этого не понял. Хотя и 4 очка в плей офф за 6 игр, тоже не плохо
0
0
0
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Сергей Таран
Ответ Джек Шэпард
кому эти 51 очко нужно..
боссам что бы денег срубить
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Джек Шэпард
Ответ Фёдор Кузнецов
Почему заголовке указали 0+4 в плей-офф, но не указали что он набрал 51 очко за Салават
кому эти 51 очко нужно..
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-2
-2
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Ramish “Lalkovich” YP
Ответ Фёдор Кузнецов
Почему заголовке указали 0+4 в плей-офф, но не указали что он набрал 51 очко за Салават
Это чтобы кузьмичи всякие начали писать тут что "фу, не достоин" и т.д.
+6
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+6
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Фёдор Кузнецов
Почему заголовке указали 0+4 в плей-офф, но не указали что он набрал 51 очко за Салават
+4
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+4
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Rio de Janeiro
Хороший игрок.На рынке сейчас таких паспортистов немного а игра в плей-офф это больше про психологию чем мастерство, то есть поправимо
+2
0
+2
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