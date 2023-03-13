Разин о 7-й игре с ЦСКА: «Крика не будет, надо сыграть с холодной головой. Нам сложно сдерживать их атаку, но ребята стараются, бьются»

отметил, что «Северстали» сложно сдерживать атаку .

Тренер высказался в преддверии седьмого матча серии плей-офф (3-3).

«У нас много молодых ребят, и даже некоторые ведущие игроки у нас не выступали в плей‑офф. Крика никакого не будет, надо сыграть с холодной головой. В одной игре пропустили много голов, не выдержали натиск ЦСКА, остальные игры шли на равных.

Нам сложно сдерживать их атаку. Но ребята стараются. Я не люблю слово «терпеть», а люблю – «биться». Наши ребята бьются.

Жалко, что мы практически каждую игру теряем по хоккеисту из‑за травм или болезней. Хочется, чтобы перед седьмой игрой доктор неприятных новостей не принес и чтобы мы сыграли в оптимальных кондициях», – сказал главный тренер « ».