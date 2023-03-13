Тардиф о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России: «Слухи! Пока ничего не решено»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею молодежный чемпионат мира ЧМ по хоккею Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ назвал слухами новость касательно возможного возвращения России на ЧМ.

Ранее появилась информация о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на турниры. 

«Слухи! Пока ничего не решено», – сказал Люк Тардиф.

Напомним, национальные сборные России и Беларуси были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 года. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023 и ЧМ-2023.

ИИХФ примет решение об участии России на ЧМ и МЧМ в конце мая

Большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на ЧМ. Чехия, Финляндия, Швеция и страны Балтии против («Матч ТВ»)

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4 комментария

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Alex1104
Что, собственно говоря, и было написано в новости об этом: "для этого в мае на конгрессе ИИХФ нужно принять такое решение"
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Максим Седов
Французик ждёт одобрения из Вашингтонского обкома☺️
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Веселый Адебайор
Расходимся продолжаем играть с белорусами
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Веселый Адебайор
😂😂👍
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-1
0
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