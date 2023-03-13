Тардиф о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России: «Слухи! Пока ничего не решено»

Глава ИИХФ назвал слухами новость касательно возможного возвращения России на ЧМ.

Ранее появилась информация о том, что большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на турниры.

«Слухи! Пока ничего не решено», – сказал Люк Тардиф.

Напомним, национальные сборные России и Беларуси были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 года. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023 и ЧМ-2023.

ИИХФ примет решение об участии России на ЧМ и МЧМ в конце мая

Большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на ЧМ. Чехия, Финляндия, Швеция и страны Балтии против («Матч ТВ»)