Дементьев о критике в адрес Фазеля: «Все, что связано с Россией, вызывает раздражение в Европе. Они забывают, что даже президенты стран обладают двойным гражданством»

Теги ИИХФ Рене Фазель Алексей Дементьев Политика Хоккей

Алексей Дементьев высказался о критике в адрес бывшего главы ИИХФ Рене Фазеля.

Ранее появилась информация о том, что у швейцарца есть российский паспорт, и он стал совладельцем российского производителя яблок.

– Как мы видим, все, что связано с Россией, на сегодняшний день вызывает раздражение у руководителей разного уровня в Европе. Но они забывают о том, что даже президенты некоторых европейских стран обладают двойным гражданством.

Личное дело каждого человека, какое государство он хочет представлять и где жить. Всю эту критику считаю неуместной. То ли зависть, то ли непонятно что.

– Как вообще можно оценивать работу Фазеля, когда он был президентом ИИХФ?

– Когда Фазель работал в ИИХФ, это было понятное время взаимоотношений в мировом хоккее. Можно вспомнить много хороших дел. Были спорные вопросы, но они всегда решались и находилось общее решение. Могу сказать только добрые слова по поводу его работы в ИИХФ.

– Можно сказать, что Фазель понимал ценность России в мировом хоккее?

– Ценность России в хоккее безусловна для всех настоящих ценителей этого вида спорта, – сказал агент и хоккейный эксперт.

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9 комментариев

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Санитар-волк
"Президенты могут иметь двойное гражданство"? Ну и? В цивилизованных странах это личное дело человека, тем более, что должность выборная. Там гражданство не вызывает истерик, и даже, открою тайну, нет законов об "иноагентах".
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Санитар-волк
А вы забываете, что уличённые в коррупции чиновники имеют свойство садтиться
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Сибирский литовец
Про европейцев напишите , кто куда устраивается после службы . Очень и очень интересно )
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Паломей Корзинкин
"Но они забывают о том, что даже президенты некоторых европейских стран обладают двойным гражданством."

И что? У них президент - должность выборная.
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sled
Путин - финн, как его дружбаны???
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starik
Я сначала, когда увидел заголовок, испугался, что Кирилл Дементьев докатился до таких комментариев...
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avcgloronalduMU
о лояльности фазеля ходят легенды))
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Art SM
Дело-то не в гражданстве, а в "неоченьпонятнокакполученном" бизнесе.
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docs
простой швейцарский гастарбайтер))
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