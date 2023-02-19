Дементьев о критике в адрес Фазеля: «Все, что связано с Россией, вызывает раздражение в Европе. Они забывают, что даже президенты стран обладают двойным гражданством»

высказался о критике в адрес бывшего главы ИИХФ Рене Фазеля.

Ранее появилась информация о том, что у швейцарца есть российский паспорт, и он стал совладельцем российского производителя яблок.

– Как мы видим, все, что связано с Россией, на сегодняшний день вызывает раздражение у руководителей разного уровня в Европе. Но они забывают о том, что даже президенты некоторых европейских стран обладают двойным гражданством.

Личное дело каждого человека, какое государство он хочет представлять и где жить. Всю эту критику считаю неуместной. То ли зависть, то ли непонятно что.

– Как вообще можно оценивать работу Фазеля, когда он был президентом ИИХФ?

– Когда Фазель работал в ИИХФ, это было понятное время взаимоотношений в мировом хоккее. Можно вспомнить много хороших дел. Были спорные вопросы, но они всегда решались и находилось общее решение. Могу сказать только добрые слова по поводу его работы в ИИХФ.

– Можно сказать, что Фазель понимал ценность России в мировом хоккее?

– Ценность России в хоккее безусловна для всех настоящих ценителей этого вида спорта, – сказал агент и хоккейный эксперт.

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