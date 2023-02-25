«Нас изолировали, и хрен бы с ними. Но мы правильные вещи делаем». Федоров о 68 матчах в сезоне КХЛ

не считает проблемой изоляцию российского хоккея.

С 2022 года сборные России и Беларуси отстранены от всех турниров под эгидой . Число матчей в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ было увеличено до 68 для каждой команды.

– Да, напряженный график. Но это хоккей, и это здорово. Нас изолировали, и хрен бы с ними. Но мы правильные вещи делаем. 68 матчей на команду в регулярном чемпионате – это значит, что мы играем в хоккей.

И страна за нами смотрит, а наши болельщики на всех просторах нашей необъятной Родины везде нас поддерживают. И я считаю, они балдеют. Им приятно видеть свою команду на хоккейной площадке через день или два.

– Если лига скажет перед следующим сезоном, что каждый клуб в чемпионате проведет по 82 матча, какой будет ваша реакция?

– Идеально. Если лига так скажет, – сказал главный тренер .