«Нас изолировали, и хрен бы с ними. Но мы правильные вещи делаем». Федоров о 68 матчах в сезоне КХЛ

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Сергей Федоров не считает проблемой изоляцию российского хоккея. 

С 2022 года сборные России и Беларуси отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ. Число матчей в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ было увеличено до 68 для каждой команды. 

– Да, напряженный график. Но это хоккей, и это здорово. Нас изолировали, и хрен бы с ними. Но мы правильные вещи делаем. 68 матчей на команду в регулярном чемпионате – это значит, что мы играем в хоккей.

И страна за нами смотрит, а наши болельщики на всех просторах нашей необъятной Родины везде нас поддерживают. И я считаю, они балдеют. Им приятно видеть свою команду на хоккейной площадке через день или два.

– Если лига скажет перед следующим сезоном, что каждый клуб в чемпионате проведет по 82 матча, какой будет ваша реакция?

– Идеально. Если лига так скажет, – сказал главный тренер ЦСКА

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2 комментария

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Ромарио Агро
Как же он бежал в свое время сам от изоляции, а теперь хрен бы с ними...
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Alestern
"Нас изолировали, и хрен бы с ними.." - верно сказано..добавить нечего! )
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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