Билялетдинов запретил игрокам «Ак Барса» вступать в драки в серии с «Нефтехимиком» («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Нефтехимик драки Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Зинэтула Билялетдинов запретил игрокам «Ак Барса» вступать в драки в серии с «Нефтехимиком».

Как сообщает «Бизнес Online», тренерский штаб казанцев дал команде указание не поддаваться на возможные провокации со стороны игроков нижнекамцев в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (6:1, 3-2). 

Билялетдинов не хочет, чтобы команда лишалась лидеров в важные отрезки матчей. Также «Ак Барс» стремится избежать травм, сейчас у команды выбыли Кристиан Хенкель и Никита Дыняк.

Шестой матч серии пройдет в Нижнекамске 11 марта. 

Билялетдинов после 6:1 с «Нефтехимиком»: «За такие силовые, как против Дыняка, надо наказывать заброшенными шайбами»

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