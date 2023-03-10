Билялетдинов запретил игрокам «Ак Барса» вступать в драки в серии с «Нефтехимиком» («Бизнес Online»)

запретил игрокам « » вступать в драки в серии с «Нефтехимиком».

Как сообщает «Бизнес Online», тренерский штаб казанцев дал команде указание не поддаваться на возможные провокации со стороны игроков нижнекамцев в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (6:1, 3-2).

Билялетдинов не хочет, чтобы команда лишалась лидеров в важные отрезки матчей. Также «Ак Барс» стремится избежать травм, сейчас у команды выбыли Кристиан Хенкель и Никита Дыняк.

Шестой матч серии пройдет в Нижнекамске 11 марта.

Билялетдинов после 6:1 с «Нефтехимиком»: «За такие силовые, как против Дыняка, надо наказывать заброшенными шайбами»