Мартемьянов о «Сибири»: «Были те, кто разочаровал, и те, кто удивил. Кто-то тащил в регулярке, немножко сбавил обороты в плей-офф»
Андрей Мартемьянов заявил, что полностью удовлетворен физической готовностью «Сибири».
10 марта команда уступила «Авангарду» и вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.
«Были те, кто разочаровал. Были те, кто удивил. Есть те парни, кто не показал лучшую игру. Кто-то тащил в регулярном чемпионате, немножко сбавил обороты в плей-офф.
Нашей физической готовностью я полностью удовлетворен. Даже когда мы играли плотный график, провалов у нас не было.
В плей-офф любой нюанс может решить судьбу матча. У нас с прошлого сезона девиз – выигрываем все и проигрываем все. Разочарования и приятные удивления, естественно, были.
«Авангард» если бы не провалил старт чемпионата, то где бы они были», – сказал главный тренер «Сибири».
Безусловно Мартемьянов это лучшее, что случалось с клубом и по содержанию и по картинке и по платежной ведомости и Динамо и Магнитка, СКА, АкБарс обыграны в раз.
Андрей Алексеевич, низкий Вам поклон за работу, здоровья Вам и близким!
П.с. если босы клуба не сохранят данного кадра это будет конкретный фиаско