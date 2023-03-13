Мартемьянов о «Сибири»: «Были те, кто разочаровал, и те, кто удивил. Кто-то тащил в регулярке, немножко сбавил обороты в плей-офф»

заявил, что полностью удовлетворен физической готовностью « ».

10 марта команда уступила «Авангарду» и вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Были те, кто разочаровал. Были те, кто удивил. Есть те парни, кто не показал лучшую игру. Кто-то тащил в регулярном чемпионате, немножко сбавил обороты в плей-офф.

Нашей физической готовностью я полностью удовлетворен. Даже когда мы играли плотный график, провалов у нас не было.

В плей-офф любой нюанс может решить судьбу матча. У нас с прошлого сезона девиз – выигрываем все и проигрываем все. Разочарования и приятные удивления, естественно, были.

« » если бы не провалил старт чемпионата, то где бы они были», – сказал главный тренер «Сибири».