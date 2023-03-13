Мартемьянов о «Сибири»: «Были те, кто разочаровал, и те, кто удивил. Кто-то тащил в регулярке, немножко сбавил обороты в плей-офф»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Андрей Мартемьянов Чемпионат.com Хоккей

Андрей Мартемьянов заявил, что полностью удовлетворен физической готовностью «Сибири».

10 марта команда уступила «Авангарду» и вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Были те, кто разочаровал. Были те, кто удивил. Есть те парни, кто не показал лучшую игру. Кто-то тащил в регулярном чемпионате, немножко сбавил обороты в плей-офф.

Нашей физической готовностью я полностью удовлетворен. Даже когда мы играли плотный график, провалов у нас не было.

В плей-офф любой нюанс может решить судьбу матча. У нас с прошлого сезона девиз – выигрываем все и проигрываем все. Разочарования и приятные удивления, естественно, были.

«Авангард» если бы не провалил старт чемпионата, то где бы они были», – сказал главный тренер «Сибири».

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1 комментарий

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Камбоджа134
такой команды Новосибирск не видел за всю историю(хотя может кто напомнит когда Сибирь шла на 1 месте в регулярке).
Безусловно Мартемьянов это лучшее, что случалось с клубом и по содержанию и по картинке и по платежной ведомости и Динамо и Магнитка, СКА, АкБарс обыграны в раз.
Андрей Алексеевич, низкий Вам поклон за работу, здоровья Вам и близким!

П.с. если босы клуба не сохранят данного кадра это будет конкретный фиаско
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