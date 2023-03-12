Шарипзянов об «Авангарде»: «Резерв есть всегда. Нужно просто продолжать делать хорошую работу, она будет приносить плоды»

Капитан «Авангарда» подвел итоги серии с «Сибирью» (4-1).

– Подведите итоги серии против « ». Ожидали, что придется догонять после первого матча и какая игра стала переломной?

– В первую игру, наверное, да, нервозность была с нашей стороны. Немножко было давление – сибирское дерби. Не хотелось именно его проигрывать, болельщики бы не простили. Но после того поражения сделали нужные выводы и сыграли четыре хорошие игры.

Я считаю, что все эти последующие матчи отыграли четко. Да, где-то местами они нас давили, но, естественно, они все эти матчи проигрывали в счете. Мы хорошо сыграли, это была довольно-таки хорошая серия, несмотря на счет 4-1, тяжелая и в физическом, и в моральном плане. А так есть время отдохнуть и подготовиться где-то, потренироваться потяжелее и готовиться дальше.

– Впереди следующий раунд, где очевидно соперник будет сложнее. В каких вещах команде надо добавлять? Какие есть резервы, на ваш взгляд?

– Да, естественно, следующий раунд будет еще труднее, потому что и соперник пройдет уже к тому времени один раунд тоже, закалится немного. Сейчас уже понятно, что будем играть с победителем пары «Автомобилист» – «Магнитка». Две веселые команды, будет хорошая серия. Против Магнитогорска мы два последних года играли, одну серию выиграли, одну проиграли. Так что против них будет интересно играть.

Ну и «Автомобилист» тоже хорошая команда, с хорошим большинством и против них тоже интересно будет сыграть. Так что для меня нет особой разницы, кто это будет, но ждем, ждем итогового соперника.

Резервы? Резерв есть всегда, тем более если мы хотим далеко пройти. Нужно просто продолжать делать хорошую работу, и она будет приносить плоды, – сказал защитник « ».