Гендиректор «Сибири» о продлении контракта с Мартемьяновым: «Это решается на заседании попечительского совета. Консультации по теме идут»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ Андрей Мартемьянов Чемпионат.com Хоккей

Гендиректор «Сибири» высказался о ситуации с продлением контракта Андрея Мартемьянова.

10 марта команда под руководством тренера уступила «Авангарду» и вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Это решается на заседании попечительского совета, что проводится в конце апреля; пока дата не определена.

Консультации по этой теме идут, продолжаются, процесс этот не останавливается, но формально это может быть утверждено на заседании попечительского совета», – сказал Кирилл Фастовский.

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