Гендиректор «Сибири» о продлении контракта с Мартемьяновым: «Это решается на заседании попечительского совета. Консультации по теме идут»
Гендиректор «Сибири» высказался о ситуации с продлением контракта Андрея Мартемьянова.
10 марта команда под руководством тренера уступила «Авангарду» и вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.
«Это решается на заседании попечительского совета, что проводится в конце апреля; пока дата не определена.
Консультации по этой теме идут, продолжаются, процесс этот не останавливается, но формально это может быть утверждено на заседании попечительского совета», – сказал Кирилл Фастовский.
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