Гендиректор «Сибири» о продлении контракта с Мартемьяновым: «Это решается на заседании попечительского совета. Консультации по теме идут»

Гендиректор « » высказался о ситуации с продлением контракта .

10 марта команда под руководством тренера уступила «Авангарду» и вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Это решается на заседании попечительского совета, что проводится в конце апреля; пока дата не определена.

Консультации по этой теме идут, продолжаются, процесс этот не останавливается, но формально это может быть утверждено на заседании попечительского совета», – сказал .