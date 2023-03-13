Мартемьянов об игре «Сибири» в плей-офф: «Две трети команды не соответствовали уровню. В регулярке мы столько грубейших ошибок в обороне не делали»

Теги Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Андрей Мартемьянов Чемпионат.com Хоккей

Андрей Мартемьянов высказался об игре хоккеистов «Сибири» в плей-офф.

10 марта команда уступила «Авангарду» и вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.

«В моей карьере есть проход первого раунда. Здесь не только желание и мастерство тренерского штаба. Внутреннее состояние команды, готова ли она в плей-офф биться. Это длинный рассказ. Много нюансов. Ментально не все игроки готовы к этому.

Одна треть команды соответствовала уровню, две трети не соответствовали. Не скажу, что они плохо играли. Но столько грубейших ошибок в обороне мы в регулярном чемпионате не делали.

Приклеить ко мне, что я тренер регулярного чемпионата? Приклеивайте, мне ничего не страшно», – сказал главный тренер «Сибири».

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11 комментариев

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Vedved
Считаю что поражение тренерское, ну если видишь огромное количество ненужных удалений - надо же как-то решить этот вопрос с игроками.
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Ыжык
Зря он это сказал. Поражение то тренерское. Для Сибири играть с Авангардом в атаку изначально проигрышная тактика. Катали бы потихоньку, блокировали бы броски и ждали бы ошибок. А ошибки бы были точно, потому что Демченко в воротах. Ну как минимум бы сильно усложнили бы игру Авангарду.
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ZAleks
Честно говоря, тренер для того и есть, чтобы заставить ироков играть не в академический хоккей, я жилы рвать
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+2
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ZAleks
Ответ waa1982
Отлет в ПО - лишь закономерное следствие. Все было проиграно еще в концовке регулярки, когда просто перестали забивать. Завалили не только хорошие шансы на 2-е место, но и похерили место в четверке. Достаточно было одного очка в двух последних домашних матчах, чтобы получить совсем другие расклады. По факту имеем самое слабое выступление в ПО среди всех 16 участников.
И бездарно сыграли 4 матча с дальним востоком
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PEREGRINATOR
Ответ Noel_1
второй Кудашов..тот тоже начал обвинять игроков.
Всегда это удивляет… вот зачем так говорить.
+2
0
+2
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waa1982
Отлет в ПО - лишь закономерное следствие. Все было проиграно еще в концовке регулярки, когда просто перестали забивать. Завалили не только хорошие шансы на 2-е место, но и похерили место в четверке. Достаточно было одного очка в двух последних домашних матчах, чтобы получить совсем другие расклады. По факту имеем самое слабое выступление в ПО среди всех 16 участников.
0
0
0
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Noel_1
второй Кудашов..тот тоже начал обвинять игроков.
+3
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+3
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Сергей Кот
повторилась история как с Автомобилистом в ковидный год.
+4
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мик джагер
А что в плове другие играли?
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Dundee
ЧСВ конечно зашкаливает.
+4
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Знатный стахановец
Сам и так уже приклеил так, что не оторвать.
+4
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