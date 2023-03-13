Барбашев сделал передачу в матче с «Сент-Луисом». У него 2+4 в 8 играх за «Вегас»

Форвард «Вегаса» сделал голевую передачу в игре с «Сент-Луисом» (5:3).

Россиянин прервал 3-матчевую серию без очков в чемпионате во встрече со своей бывшей командой.

В 8 играх за «Голден Найтс» на его счету 6 (2+4) баллов.

Всего в 67 матчах сезона Барбашев набрал 35 (12+23) очков.

Сегодня за 19:09 – лучший показатель среди форвардов « » (2:09 – в большинстве) – у Барбашева 2 броска в створ ворот, 3 перехвата шайбы, полезность – «плюс 1».