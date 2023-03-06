Барбашев с дублем стал 3-й звездой дня в НХЛ
НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Каролины» Теуво Терявяйнен с хет-триком в матче с «Тампой» (6:0).
Вторая звезда – форвард «Каролины» Йеспери Котканиеми, набравший 5 (1+4) очков в игре с «Тампой» (6:0).
Третья звезда – форвард «Вегаса» Иван Барбашев, сделавший дубль в матче с «Монреалем» (4:3).
Барбашев играет на краю у Айкела в звене. И с центрами у них проблем не наблюдалось при здоровых Стивенсоне и Карлссоне.