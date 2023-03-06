Барбашев с дублем стал 3-й звездой дня в НХЛ

Теги рейтинги Каролина НХЛ Вегас Теуво Терявяйнен Иван Барбашев Йеспери Котканиеми Хоккей

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард «Каролины» Теуво Терявяйнен с хет-триком в матче с «Тампой» (6:0).

Вторая звезда – форвард «Каролины» Йеспери Котканиеми, набравший 5 (1+4) очков в игре с «Тампой» (6:0).

Третья звезда – форвард «Вегаса» Иван Барбашев, сделавший дубль в матче с «Монреалем» (4:3).

5 комментариев

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37old
Ответ Einfach Safari
у Ивана есть скиллы, опыт и ментальность , чтобы стать 2 центром почти любой команды НХЛ, стабильности бы чуть добавить) а Вегас наконец-то решил проблему с центрами в по, может и возьмут бидон сварщики, наконец
А Вы игры Вегаса смотрите?
Барбашев играет на краю у Айкела в звене. И с центрами у них проблем не наблюдалось при здоровых Стивенсоне и Карлссоне.
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old folk
Ответ Einfach Safari
у Ивана есть скиллы, опыт и ментальность , чтобы стать 2 центром почти любой команды НХЛ, стабильности бы чуть добавить) а Вегас наконец-то решил проблему с центрами в по, может и возьмут бидон сварщики, наконец
Поклонники Вегаса и правда заждались, за всю историю ни одного кубка.:)
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Бобынин
Ответ Einfach Safari
у Ивана есть скиллы, опыт и ментальность , чтобы стать 2 центром почти любой команды НХЛ, стабильности бы чуть добавить) а Вегас наконец-то решил проблему с центрами в по, может и возьмут бидон сварщики, наконец
У него есть только один скилл- стать лучшим центром деревообрбатывающего комбината имени Клары цеткин
0
-4
-4
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Einfach Safari
у Ивана есть скиллы, опыт и ментальность , чтобы стать 2 центром почти любой команды НХЛ, стабильности бы чуть добавить) а Вегас наконец-то решил проблему с центрами в по, может и возьмут бидон сварщики, наконец
+3
-4
-1
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maks44
Вот что обмен животворящий делает...
+2
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+2
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