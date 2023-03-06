Барбашев с дублем стал 3-й звездой дня в НХЛ

назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард «Каролины» с хет-триком в матче с «Тампой» (6:0).

Вторая звезда – форвард «Каролины» , набравший 5 (1+4) очков в игре с «Тампой» (6:0).

Третья звезда – форвард « » , сделавший дубль в матче с «Монреалем» (4:3).