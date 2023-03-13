Эрик О′Делл: «Не думаю, что «Торпедо» было лучше «Динамо». Дело в нескольких рикошетах, которые оказались удачными для соперника»

Эрик О′ не считает, что « » было лучше «Динамо» (4-2) в серии плей-офф.

«Мы сыграли хороший матч и в целом хорошую серию. Овертаймы – это такая вещь, когда одна команда выигрывает, а другая проигрывает. К сожалению, мы оказались на неправильной стороне.

Играли очень хорошо и плотно. Дело было в нескольких рикошетах, которые оказались удачными для соперника. Не думаю, что «Торпедо» было лучше нас. Мы были сильнее, и в некоторых матчах мы играли лучше. Но в других играх наоборот, давали шансы сопернику.

В первом раунде мы хорошо сыграли. Да, проиграли трижды в овертаймах, Обе команды отлично выглядели. Но «Торпедо» заслужило победу. У них в составе молодые ребята, которые здорово выглядели и создавали много моментов в нападении. Они хорошо катаются, у них есть шанс добиться хорошего результата», – сказал нападающий « ».