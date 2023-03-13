Бреннан Менелл: «У «Динамо» хорошие перспективы. Этот сезон был переходным, команда находилась немного в стадии перестройки»

считает, что сезон-2022/23 был переходным для «Динамо».

Клуб проиграл в шестой игре серии с « » (1:2 ОТ) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина (2-4 в серии).

«Я думаю, что мы в целом играли неплохо. Нам немного не повезло, проиграли три матча в овертайме. Пропустили много голов после неудачных отскоков. Удача в серии отвернулась от нас и была на стороне «Торпедо.

Я думаю, что у команды есть хорошие перспективы, и в следующем сезоне мы станем только сильнее. Этот сезон был переходным, команда находилась немного в стадии перестройки. У нас играло много молодых талантливых игроков, которые станут сильнее», – сказал защитник « ».