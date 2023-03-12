Харчук о возвращении Овечкина: «У «Динамо» сейчас тот возрастной потенциал, который выйдет на пик, когда у Саши закончится контракт в НХЛ»

Гендиректор «Динамо» сообщил, что готовит команду под возвращение .

– Уезжая в НХЛ, Александр Овечкин обещал вернуться и завершить карьеру в родном « ». Клуб готовится к этому? Дело не только в деньгах, но и в подготовке команды, которая будет бороться за чемпионство.

– Так вот мы ее как раз сейчас уже и готовим. У «Динамо» сейчас как раз тот возрастной потенциал, который выйдет на пик в момент, когда у Саши закончится контракт в . Чтобы в тот момент у него были достойные партнеры.

Пока ведь у нас очень молодая команда. И у меня есть свое понимание – кто такой молодой игрок? Я нигде не встречал единых критериев. Вот если игрок в 22 года отыграл три полноценных сезона в КХЛ, его можно к молодым относить?

– Если вы про Рашевского, то , бесспорно, уже опытный.

– Не только про Рашевского, в таких игроков много. Поэтому тут надо учитывать не только возраст, но и количество игр за основной состав, за сборную и так далее. Тут целый спектр показателей. Саша Овечкин с 17 лет играл за основной состав. И что? Его в 20 кто-то считал молодым? – сказал Анатолий Харчук.