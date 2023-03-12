Харчук о возвращении Овечкина: «У «Динамо» сейчас тот возрастной потенциал, который выйдет на пик, когда у Саши закончится контракт в НХЛ»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Динамо Матч ТВ Дмитрий Рашевский Анатолий Харчук Хоккей

Гендиректор «Динамо» сообщил, что готовит команду под возвращение Александра Овечкина.

– Уезжая в НХЛ, Александр Овечкин обещал вернуться и завершить карьеру в родном «Динамо». Клуб готовится к этому? Дело не только в деньгах, но и в подготовке команды, которая будет бороться за чемпионство.

– Так вот мы ее как раз сейчас уже и готовим. У «Динамо» сейчас как раз тот возрастной потенциал, который выйдет на пик в момент, когда у Саши закончится контракт в НХЛ. Чтобы в тот момент у него были достойные партнеры.

Пока ведь у нас очень молодая команда. И у меня есть свое понимание – кто такой молодой игрок? Я нигде не встречал единых критериев. Вот если игрок в 22 года отыграл три полноценных сезона в КХЛ, его можно к молодым относить?

– Если вы про Рашевского, то Дмитрий, бесспорно, уже опытный.

– Не только про Рашевского, в КХЛ таких игроков много. Поэтому тут надо учитывать не только возраст, но и количество игр за основной состав, за сборную и так далее. Тут целый спектр показателей. Саша Овечкин с 17 лет играл за основной состав. И что? Его в 20 кто-то считал молодым? – сказал Анатолий Харчук.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Макеев
Ответ Коэн Варвар
К тому времени когда Саша будет готов вернуться в Динамо, боюсь возрастной потенциал нынешней динамовской молодежи может уже иссякнуть.
Вопрос в другом. А вернется ли САНЕК? В ДИНАМО
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Макеев
Ответ Кеша
Харчук , я надеюсь что тебя не будет в Динамо задолго до рекорда Овечкина и уж точно не вы будете решать про судьбу Овечкина . Я предлагаю вам вместе с тренерским штабом на выход . Рашевский сказал , что вы на 110 процентов выложились . А я даю 100% , что вы и на следующий год обосретесь . Тут даже ни о каком КГ речь идти не может, если для вас попасть в восьмерку - выполнение задачи . Идите ближе к выходу .
СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100 ПРОЦЕНТОВ С ВАМИ. НУ ВОЩЕ СЕГОДНЯ , ЧТО ДЕНЬ ЮМОРА?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Макеев
Я ЧТО ТО НЕ ПОНЯЛ. ОН ЧТО СЕГОДНЯ НЕ ЧЕГО НЕ ПОНЯЛ? КАКОЙ ПОТОНЦЕАЛ? ГДЕ ОН, ЭТО ЧТО ВЫХОДИТ НАМ ДО ПЕНСИИ САНЬКА ЖДАТЬ И ВЫЛЕТАТЬ ? СЛЫШЬ УМНЫЙ ПОРА НА ВЫХОД ТЕБЕ И ТШ. ВЫ ОБОСРАЛИСЬ ПО ПОЛНОЙ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Харчук , я надеюсь что тебя не будет в Динамо задолго до рекорда Овечкина и уж точно не вы будете решать про судьбу Овечкина . Я предлагаю вам вместе с тренерским штабом на выход . Рашевский сказал , что вы на 110 процентов выложились . А я даю 100% , что вы и на следующий год обосретесь . Тут даже ни о каком КГ речь идти не может, если для вас попасть в восьмерку - выполнение задачи . Идите ближе к выходу .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Коэн Варвар
К тому времени когда Саша будет готов вернуться в Динамо, боюсь возрастной потенциал нынешней динамовской молодежи может уже иссякнуть.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий