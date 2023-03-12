Гендиректор «Динамо»: «Задача, которая была поставлена перед командой, выполнена. В плей-офф вышли, причем не с 8-го места, а с 5-го»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина Динамо ТАСС Анатолий Харчук Хоккей

Гендиректор «Динамо» сообщил, что команда выполнила задачу на сезон.

Клуб проиграл в шестой игре серии с «Торпедо» (1:2 ОТ) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина (2-4 в серии).

«Та задача, которая была поставлена перед командой, выполнена. В плей-офф мы вышли, причем вышли не с восьмого места, а с пятого.

Я согласен, что лучше идти с одним тренером, он эту команду набирал», – сказал Анатолий Харчук.

28 февраля Харчук заявил, что «Динамо» подпишет новый контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым.

«С тех пор ничего не изменилось», – сообщил генеральный директор «Динамо».

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27 комментариев

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2hsjck49rf
Ответ Igbin
У Динамо средний по КХЛовским меркам бюджет (10-й в лиге), соответственно и состав подобран.
Все забывают, что в КХЛ не 32 команды, как в НХЛ, выход в плей-офф означает лишь только, что команда обошла 3 других команды из конференции, как правило с маленьким бюджетом
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norg
Ответ Кеша
Я думаю , что Ларионов показал , что в хоккей играют игроки с головой и руками , а не Гулливеры не способные отдать четкий пас , укратить шайбу ., да и с физикой и мозгами большие проблемы . Если бы не тройка легионеров , которая весь сезон тащила Динамо , то мы и в 8 не попали бы . Там и легионеры толковые не все . Такие ошибки достойны лучших матчей ВХЛ . Уровень некоторых игроков в физическом , игровом и интеллектуальном плане не соответствует не то , что Динамо , а в принципе команде КХЛ . Такие привозы не в каждой детской команде увидишь. А выход из зоны через выброс шайбы в никуда - это вообще «апофеоз» хоккейного мастерства .Я думаю, что Вам господин Харчук надо на выход вместе с тренерским штабом и еще с десятком игроков . Найдите себе новую команду и проводите эксперименты там . Я думаю Сочи или Куньлунь это ваш уровень и всех перечисленных . Надеюсь о вашей личной состоятельности и тренерского штаба будет поднят вопрос на попечительском совете. Есть Знарок, Светлов , Тамбиев . Надо начинать строить новую команду под одного верно выбранного тренера . Все двухметровые игроки показали , что с физикой у них максимум на два периода . Такое Динамо разобранное я давно не видел . Неужели вам не стыдно , как команду возили мордой все третьи периоды и все овертаймы ? А про большинство и другие элементы игры можно долго еще писать. Как -нибудь в следующий раз разнесу вас в клочки . Сегодня нет эмоциональных сил разбирать ваш колхоз .
Посмотрел одну игру, легионеры играли очень здорово, прижимали Торпедо к их воротам.
А остальные все скорее оборонялись.
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Алексей Иванов
Ответ Igbin
У Динамо средний по КХЛовским меркам бюджет (10-й в лиге), соответственно и состав подобран.
Сева, минск, витязь, торпедо, адмирал?
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крок 58
Ответ Кеша
Я думаю , что Ларионов показал , что в хоккей играют игроки с головой и руками , а не Гулливеры не способные отдать четкий пас , укратить шайбу ., да и с физикой и мозгами большие проблемы . Если бы не тройка легионеров , которая весь сезон тащила Динамо , то мы и в 8 не попали бы . Там и легионеры толковые не все . Такие ошибки достойны лучших матчей ВХЛ . Уровень некоторых игроков в физическом , игровом и интеллектуальном плане не соответствует не то , что Динамо , а в принципе команде КХЛ . Такие привозы не в каждой детской команде увидишь. А выход из зоны через выброс шайбы в никуда - это вообще «апофеоз» хоккейного мастерства .Я думаю, что Вам господин Харчук надо на выход вместе с тренерским штабом и еще с десятком игроков . Найдите себе новую команду и проводите эксперименты там . Я думаю Сочи или Куньлунь это ваш уровень и всех перечисленных . Надеюсь о вашей личной состоятельности и тренерского штаба будет поднят вопрос на попечительском совете. Есть Знарок, Светлов , Тамбиев . Надо начинать строить новую команду под одного верно выбранного тренера . Все двухметровые игроки показали , что с физикой у них максимум на два периода . Такое Динамо разобранное я давно не видел . Неужели вам не стыдно , как команду возили мордой все третьи периоды и все овертаймы ? А про большинство и другие элементы игры можно долго еще писать. Как -нибудь в следующий раз разнесу вас в клочки . Сегодня нет эмоциональных сил разбирать ваш колхоз .
Да-да.. я тоже заметил, что три ваших здоровячка пропали в 3 периоде
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крок 58
Ответ Виталий Макеев
Не обращайте на него внимание. И уделите его слова на сто
Ну так то два кубка у Команды….((
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Booligan
Видимо очередная смена юрлица не за горами
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Раменки за Динамо
Тогда, получается, выполнена ещё одна задача - освободили арену для команды МХЛ. Правда, не факт, что арена понадобится.
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Виталий Макеев
Ответ Doronya
Этот год - прошёл под знаком очищения. Разгрузили платежку, перед Шипой долги закрыли и другими кому торчали. Состава боевого не было - отсюда и спрос такой. Хотя многие могут поставить в пример тоже условное Торпедо или Адмирал с Севой… но тут считаю тренера зарешали, по сути лучшие в нашем тренерском цехе…после йозе естесно
Лутше этот год прошел без них. Классные задачи перед Динамо СТАВЯТСЯ. Сейчас БУХАЮТ наверное а завтра по ЗАГРАНИЦАМ в отпуск.
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Виталий Макеев
Ответ Moscow Johnny
Жесть!!!! Больше слов нету...
Не то слово. Вот такие теперь оказывается задачи перед Динамо. Не больше не меньше. Наверное сейчас банкет у них, А завтра на самолеты и на заслуженный отдых.
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Виталий Макеев
Ответ Алексей Иванов
С такими бабками, составом, стадионом и спонсорами это позор. Хвалится, что не с 8го
А с каким составом? Кто там такой звездный и яркий? Да и денег не миллиарды а 10 бюджет в лиги. Стадион да это в точку. Спонсоры? А что спонсоры, больших денег не дали на достойную команду. НУ кого в ней можно выделить, ? Да не кого лидеров нет, защиты нет да и вратори так себе. Я тут с парнями из ЛОКО общался так они рады были, что КАНОВАЛОВА обратно не взяли.
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Moscow Johnny
Жесть!!!! Больше слов нету...
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Кеша
Я думаю , что Ларионов показал , что в хоккей играют игроки с головой и руками , а не Гулливеры не способные отдать четкий пас , укратить шайбу ., да и с физикой и мозгами большие проблемы . Если бы не тройка легионеров , которая весь сезон тащила Динамо , то мы и в 8 не попали бы . Там и легионеры толковые не все . Такие ошибки достойны лучших матчей ВХЛ . Уровень некоторых игроков в физическом , игровом и интеллектуальном плане не соответствует не то , что Динамо , а в принципе команде КХЛ . Такие привозы не в каждой детской команде увидишь. А выход из зоны через выброс шайбы в никуда - это вообще «апофеоз» хоккейного мастерства .Я думаю, что Вам господин Харчук надо на выход вместе с тренерским штабом и еще с десятком игроков . Найдите себе новую команду и проводите эксперименты там . Я думаю Сочи или Куньлунь это ваш уровень и всех перечисленных . Надеюсь о вашей личной состоятельности и тренерского штаба будет поднят вопрос на попечительском совете. Есть Знарок, Светлов , Тамбиев . Надо начинать строить новую команду под одного верно выбранного тренера . Все двухметровые игроки показали , что с физикой у них максимум на два периода . Такое Динамо разобранное я давно не видел . Неужели вам не стыдно , как команду возили мордой все третьи периоды и все овертаймы ? А про большинство и другие элементы игры можно долго еще писать. Как -нибудь в следующий раз разнесу вас в клочки . Сегодня нет эмоциональных сил разбирать ваш колхоз .
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Виталий Макеев
Ответ Igbin
У Динамо средний по КХЛовским меркам бюджет (10-й в лиге), соответственно и состав подобран.
Если тренер с большой буквы он и такую команду научит как играть пример? Тоже торпедо, что у них состав звездный? Просто тренер ТОЛКОВЫЙ. И всё
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Doronya
Этот год - прошёл под знаком очищения. Разгрузили платежку, перед Шипой долги закрыли и другими кому торчали. Состава боевого не было - отсюда и спрос такой. Хотя многие могут поставить в пример тоже условное Торпедо или Адмирал с Севой… но тут считаю тренера зарешали, по сути лучшие в нашем тренерском цехе…после йозе естесно
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DM.Man
Если для Динамо это реально задача на сезон, то это позор.
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Виталий Макеев
Ответ крок 58
Непроход во второй раунд-задача сезона?!))) Это мелкие задачи для Динамо…
Не обращайте на него внимание. И уделите его слова на сто
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Виталий Макеев
Ответ *BG*
Офигеть у Динамо задачи, если этому типу верить. Еще и подчеркивает, что не с 8-ого места попали в ПО. Гнать надо таких функционеров, и тех, кто такие задачи ставит.
Не не ГНАТЬ, А просто ПАГАНОЙ метлой ГНАТЬ.
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Олег
Ответ Igbin
У Динамо средний по КХЛовским меркам бюджет (10-й в лиге), соответственно и состав подобран.
Всё ровно как-то безумно звучит не с 8 места.... СТРАННО
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Виталий Макеев
Ответ Алекс Грэй
Это юмор? Прям не верится, что у Динамо такие задачи.
Не обращайте внимание. Это посторонний человек. Не из Динамо
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Алекс Грэй
Это юмор? Прям не верится, что у Динамо такие задачи.
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Igbin
Ответ Алексей Иванов
С такими бабками, составом, стадионом и спонсорами это позор. Хвалится, что не с 8го
У Динамо средний по КХЛовским меркам бюджет (10-й в лиге), соответственно и состав подобран.
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Виталий Макеев
А ТЕПЕРЬ ТАКИЕ ЗАДАЧИ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД ДИНАМО? СЛЫШ , ТЫ ОБКУРИЛСЯ ДЯДЯ, ЗАДАЧА ПЕРЕД ДИНАМО СТАВИЛАСЬ ДО ВАС НЕДАУМКОВ ОДНА КГ. ВЫ ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТ СЭТИ НЕУДАЧНИКОМ ? НУ И КАКАЯ ЦЕЛЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД? СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ КОМАНДЫ. ? ТЫ ВОЩЕ В СВОЕМ УМЕ? ПО ХОДУ ПАПУТАОИ ВЫ В КАКОМ КЛУБЕ НАХОДИТЕСЬ. Я ДУМАЮ КАК И КУДАШОВУ ВАМ ПОРА НА ВЫХОД ДЯДЯ.
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*BG*
Офигеть у Динамо задачи, если этому типу верить. Еще и подчеркивает, что не с 8-ого места попали в ПО. Гнать надо таких функционеров, и тех, кто такие задачи ставит.
+4
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крок 58
Непроход во второй раунд-задача сезона?!)))
Это мелкие задачи для Динамо…
+2
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Сергей Дьячков
Ладно Северсталь и Адмирал задачи выполнили, но вы то куда!?
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