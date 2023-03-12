Гендиректор «Динамо»: «Задача, которая была поставлена перед командой, выполнена. В плей-офф вышли, причем не с 8-го места, а с 5-го»

Гендиректор «Динамо» сообщил, что команда выполнила задачу на сезон.

Клуб проиграл в шестой игре серии с «Торпедо» (1:2 ОТ) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина (2-4 в серии).

«Та задача, которая была поставлена перед командой, выполнена. В плей-офф мы вышли, причем вышли не с восьмого места, а с пятого.

Я согласен, что лучше идти с одним тренером, он эту команду набирал», – сказал Анатолий Харчук.

28 февраля Харчук заявил, что « » подпишет новый контракт с главным тренером .

«С тех пор ничего не изменилось», – сообщил генеральный директор «Динамо».