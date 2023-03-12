Кудашов о матче с «Торпедо»: «К концу игры было видно, что команда начинает подседать. Это и стало ключевым моментом»

считает, что серия с « » была интересной и держала всех в напряжении.

«Динамо» проиграло в шестой игре (1:2 ОТ) и выбыло из розыгрыша Кубка Гагарина (2-4).

«Хочу поблагодарить «Торпедо» за эту серию, которая была интересной и держала всех в напряжении. Болельщиков – за поддержку, потому что полный стадион был и в Москве, и в Нижнем Новгороде. У них какое-то свое соревнование было между собой, поэтому спасибо им за это.

А что касается сегодняшней игры, то опять овертайм. Были моменты, где могли получше сыграть. Были моменты, где и повезло нам, когда были штанги. Но к концу игры уже было видно, что команда начинает подседать. Это и стало ключевым моментом. Слишком боялись сегодня проиграть и почти ничего не создали в атаке? Мы не боялись, это как раз и стало проявлением того, что подсели.

Предвижу ваш вопрос по поводу всей серии, где был важный момент. Если разбираться детально, я думаю, что вторую игру в Нижнем Новгороде мы провели плохо. После первой успешной игры немного не то чтобы расслабились, но был не тот настрой, что на первую игру. А ключевая игра – это когда в Москве вели 2:0, и вместо того, чтобы доводить ее до победы, мы перевели ее в овертайм и уступили. Это было основное», – сказал главный тренер московского « ».