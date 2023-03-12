Игрок «Ак Барса» о сопернике по второму раунду: «Серьезно ###? «Адмирал» – это ужас»
Игрок «Ак Барса» высказался о том, что клуб сыграет с «Адмиралом» в серии Кубка Гагарина.
Как сообщает «Бизнес Online», многие хоккеисты казанского клуба узнали о будущем сопернике только по завершению шестого матча с «Нефтехимиком» (4:2, 4-2 в серии).
«Серьезно ###? «Адмирал» – это ужас», – сказал один из игроков «Ак Барса» в раздевалке.
Напомним, «Адмирал» победил «Салават» в серии (4-2). Клуб из Владивостока впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина.
Более 120 тысяч километров «Адмирал» уже налетал в этом сезоне. Команда просто живет в воздухе!
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