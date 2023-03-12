Игрок «Ак Барса» о сопернике по второму раунду: «Серьезно ###? «Адмирал» – это ужас»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Адмирал контент Хоккей

Игрок «Ак Барса» высказался о том, что клуб сыграет с «Адмиралом» в серии Кубка Гагарина.

Как сообщает «Бизнес Online», многие хоккеисты казанского клуба узнали о будущем сопернике только по завершению шестого матча с «Нефтехимиком» (4:2, 4-2 в серии).

«Серьезно ###? «Адмирал» – это ужас», – сказал один из игроков «Ак Барса» в раздевалке.

Напомним, «Адмирал» победил «Салават» в серии (4-2). Клуб из Владивостока впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

Более 120 тысяч километров «Адмирал» уже налетал в этом сезоне. Команда просто живет в воздухе!

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12 комментариев

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Booligan
Ответ *BG*
Не позавидуешь тем, кто уже вылетел, и тем, кто в ПО не попал.
У тех, кто не попал, всё отлично: одни загорают, другие Чебаркуль нахлобучивают
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Эд..19
Ответ Волк16
нехороший соперник! летать далеко, деньги, силы тратить
В крайний завоёванный КГ летали на ДВ в ПО ;-) И далеко не было, и деньги не напрягли, и сил не так уж и потратили )
+1
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Абдулов Алексей
Ответ dzenga 1
По смыслу ни одно слово не подходит, что зашифровано в решетках!
Б л я же
+2
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Эд..19
Да ладно бред нести, БО )) Вы прям уж такого плинтусного мнения об Ак барсе, будто они в глухой деревне живут и совсем не в курсах, что в мире делается ) Интернет сейчас даже в самой далёкой деревне есть, а смартфоны - по три штуки у некоторых. Нет ничего проще, как узнать результат матча Адмирал - СЮ, который закончился за 5 часов до начала игры АБ. Да и предположить победу Адмирала было нетрудно и до игры. Всем всё было известно.
Хайпы и фейки - кредо БО )) Да и Спортса тоже )
+2
-2
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topsatan
Ответ barbarian1991
Там вообще уважают хоть кого-то? Торпедо у них вылетит в первом раунде, Адмирал - ужас. Вот бы их Владивосток накуканил
Да он имел ввиду ужас в плане перелетов
+4
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barbarian1991
Там вообще уважают хоть кого-то? Торпедо у них вылетит в первом раунде, Адмирал - ужас. Вот бы их Владивосток накуканил
+9
-4
+5
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dzenga 1
По смыслу ни одно слово не подходит, что зашифровано в решетках!
0
-1
-1
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*BG*
Ответ HockeyMan
Вот кому кому, а ак Барсу точно сейчас не позавидуешь.
Не позавидуешь тем, кто уже вылетел, и тем, кто в ПО не попал.
+3
-1
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Евгений Конюхов
Зачем первое второе место занимать? Третье самое оно)
+3
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funky_dennis
Серьезно они?
0
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Волк16
нехороший соперник! летать далеко, деньги, силы тратить
+13
0
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HockeyMan
Вот кому кому, а ак Барсу точно сейчас не позавидуешь.
0
-2
-2
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