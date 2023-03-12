СКА проведет первый матч второго раунда 16 марта, «Локомотив» – 17-го

начнет серию второго раунда плей-офф 16 марта, « » – 17 марта.

В Западной конференции определились три из четырех участников второго раунда Кубка Гагарина: СКА (1), «Локомотив» (3)» и «Торпедо» (4).

При этом не определилась ни одна из пар второго раунда.

Напомним, СКА вышел во второй раунд, обыграв минское «Динамо» (4-2 в серии), «Локомотив» победил «Витязь» (4-1), « » одержало победу над московским «Динамо» (4-2).