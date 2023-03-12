Заварухин о 3:6 с «Металлургом»: «Седьмые матчи играть приятно, но лучше заканчивать серию раньше. «Автомобилист» не использовал шансы»

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Юхан Маттссон Спорт-Экспресс Хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» предпочел бы не доводить серию с «Металлургом» до 7-й игры.

– «Металлург» реализовал все свои моменты, который создал. А мы не использовали шансы, которые были. Это и повлияло на результат матча.

– Каково для тренера осознавать, что в серии будет седьмой матч?

– Приятно играть такие матчи. Это накал страстей. Лучше, конечно, заканчивать серию раньше, но это спорт.

«Металлург» – хорошая, мастеровитая команда с большим опытом. Это тяжелый соперник.

– Может ли вратарь Юхан Маттссон выйти в седьмом матче?

– Возможно, посмотрим. Что сейчас говорить? – отметил Николай Заварухин после поражения 3:6.

«Металлург» сравнял счет в серии с «Автомобилистом» – 3-3. 7-й матч пройдет 14 марта в Екатеринбурге

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3 комментария

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Bestcapper
Автомобилист не успевает из раздевалки выходить, когда им в первом и третьем периодах уже влетает... Если так выйдете в ЕКБ, металлурги вас зароют...
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fregat96
Николаич, если дома сольете, будет как в старом переиначенном анекдоте: Широков после слива переоделся бабкой, чтобы не узнали,идёт по Екатеринбургу. Навстречу другая бабка. Обращается:"бабка я тебя знаю-ты Широков!" Откуда, ты знаешь? "Потому что я сама-Заварухин".
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Xell
С Бобковым выходить на 7матч?) смешно.
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