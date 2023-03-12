Заварухин о 3:6 с «Металлургом»: «Седьмые матчи играть приятно, но лучше заканчивать серию раньше. «Автомобилист» не использовал шансы»

Главный тренер « » предпочел бы не доводить серию с « » до 7-й игры.

– «Металлург» реализовал все свои моменты, который создал. А мы не использовали шансы, которые были. Это и повлияло на результат матча.

– Каково для тренера осознавать, что в серии будет седьмой матч?

– Приятно играть такие матчи. Это накал страстей. Лучше, конечно, заканчивать серию раньше, но это спорт.

«Металлург» – хорошая, мастеровитая команда с большим опытом. Это тяжелый соперник.

– Может ли вратарь выйти в седьмом матче?

– Возможно, посмотрим. Что сейчас говорить? – отметил после поражения 3:6.

«Металлург» сравнял счет в серии с «Автомобилистом» – 3-3. 7-й матч пройдет 14 марта в Екатеринбурге