Заварухин о 3:6 с «Металлургом»: «Седьмые матчи играть приятно, но лучше заканчивать серию раньше. «Автомобилист» не использовал шансы»
Главный тренер «Автомобилиста» предпочел бы не доводить серию с «Металлургом» до 7-й игры.
– «Металлург» реализовал все свои моменты, который создал. А мы не использовали шансы, которые были. Это и повлияло на результат матча.
– Каково для тренера осознавать, что в серии будет седьмой матч?
– Приятно играть такие матчи. Это накал страстей. Лучше, конечно, заканчивать серию раньше, но это спорт.
«Металлург» – хорошая, мастеровитая команда с большим опытом. Это тяжелый соперник.
– Может ли вратарь Юхан Маттссон выйти в седьмом матче?
– Возможно, посмотрим. Что сейчас говорить? – отметил Николай Заварухин после поражения 3:6.
«Металлург» сравнял счет в серии с «Автомобилистом» – 3-3. 7-й матч пройдет 14 марта в Екатеринбурге
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