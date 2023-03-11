Виталий Милонов: «Хотелось бы, чтобы наши фехтовальщики надрали жопу английским щеглам, да так, чтобы они сесть не могли неделю»

Виталий Милонов призвал российских фехтовальщиков «надрать зад английским щеглам».

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Также появилась информация о том, что власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпийских игр с просьбой оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) – с целью сохранить санкции против россиян.

«Люди относятся к России нормально, просто есть гаденыши. Англичане – это мерзкие гаденыши, которые по сути стали главной фашистской державой сейчас. Они устраивают теракты на Крымском мосту, диверсии, учат хохлятских диверсантов подрывать и поджигать все у нас, обучают хохлятский спецназ.

Поэтому так бы хотелось, чтобы наши фехтовальщики надрали жопу английским щеглам, да так, чтобы они сесть не могли неделю. Не просто их укололи как надо, но и надавали по заднице.

Если американцы и англичане перестанут давить на людей, все наладится. Это нации-гельминты. Коронавирус, уничтоженный как вирус, возродился в нациях.

Видимо, засел в мозг, и произошла деформация. Если англичане и американцы вдруг заткнутся, у нас ни с кем не будет проблем», – заявил депутат Госдумы РФ.

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