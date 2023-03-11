Виталий Милонов: «Хотелось бы, чтобы наши фехтовальщики надрали жопу английским щеглам, да так, чтобы они сесть не могли неделю»

Теги сборная России сборная России жен Виталий Милонов коронавирус Фехтование

Виталий Милонов призвал российских фехтовальщиков «надрать зад английским щеглам».

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Также появилась информация о том, что власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпийских игр с просьбой оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) – с целью сохранить санкции против россиян.

«Люди относятся к России нормально, просто есть гаденыши. Англичане – это мерзкие гаденыши, которые по сути стали главной фашистской державой сейчас. Они устраивают теракты на Крымском мосту, диверсии, учат хохлятских диверсантов подрывать и поджигать все у нас, обучают хохлятский спецназ.

Поэтому так бы хотелось, чтобы наши фехтовальщики надрали жопу английским щеглам, да так, чтобы они сесть не могли неделю. Не просто их укололи как надо, но и надавали по заднице.

Если американцы и англичане перестанут давить на людей, все наладится. Это нации-гельминты. Коронавирус, уничтоженный как вирус, возродился в нациях.

Видимо, засел в мозг, и произошла деформация. Если англичане и американцы вдруг заткнутся, у нас ни с кем не будет проблем», – заявил депутат Госдумы РФ.

О, первое возвращение России после отстранения! В фехтовании не выдержали года без наших

51 комментарий

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voodoochild
Знает, о чем говорит
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Валерий Асанов
ну кому бы говорить про ж...у
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Rio (BLR)
У милонова все через ж
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Зубы Дзюбы
Найти бы ещё аглицкого фехтовальщика в их туре
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Геннадий Тимченко
Ответ Shamarin
Виталик не переключайся так быстро, что там по ФанID?
ему гораздо приятнее думать (мечтать) о жопах🤦
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vitygan
Кто о чем а Милонов о заднем приводе.
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justbored
Ответ Denis Spiridenock
чаще гомофобов о жопах думаю никто не думает
Помнится, в какой-то соцсети рассказывали как Валентиныч с нескрываемым удовольствием посещал питерские кинофестивали тематической направленности. Врагов в лицо узнавал, надо полагать. (Хотя на самом деле вся его воинствующая гомофобия не более чем поза и постмодерн.)
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expertmer2020
Милонов - превзошёл самого себя.
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Denis Spiridenock
чаще гомофобов о жопах думаю никто не думает
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Алексей Маврин
Про жопу он зря конечно. Или своя горит после пятничной ночи?
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Tolut
Это же экстремизм и нацизм в чистом виде, на него ж щас дело возбудят... /s/
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Лжетрофеич
ну я даже писать не буду коммент, уверен, это тут напишут раз сто.
Вы оригинал, остальные - как вы и говорили((
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justbored
Ну, поджигать глаголом места людей Валентиныч умеет ))
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R Air
Всё таки он латентный
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Dorff
Объясните человеку, что фехтование - это другой вид спорта...
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Павел Мельников
"Нации-гельминты" (с) великий фронтовик, борец с нацизмом Милонов В.
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Jefri AG
Милонов явно вспомнил что-то из личного опыта когда это говорил) И судя по тексту его жопа сейчас просто полыхает. Интересно, с чего бы это? Всё же по плану идёт)
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Павел Мельников
Милонов опять про жoпы...
Ну так это же его «коронка». Он здесь просто мастер
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mishash
Люди относятся к России нормально, просто есть Милоновы.
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Петр Хромов
милон все о мечтах...
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U
Иногда шпага - это просто шпага, Виталий.
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Data Architector
Так вот ты какой, "спорт без политики"...
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dnk.82
У кого что болит, тот про то и говорит))
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kusakovaleksandr09@gmail.com
надо их надрать в..., а понравится???
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Arty K.
Рыжий опять про больное своё заговорил
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