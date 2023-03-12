Куик сыграл на ноль против «Каролины», отразив 33 броска. У него 3 победы в 3 матчах за «Вегас»
Вратарь «Вегаса» Джонатан Куик сыграл на ноль против «Каролины», отразив 33 броска.
37-летний американец, выменянный «Голден Найтс» перед дедлайном, был признан первой звездой матча с «Харрикейнс» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
В 3 играх за новый клуб у Куика 3 победы. Шатаут стал для бывшего многолетнего вратаря «Лос-Анджелеса» вторым в текущем сезоне и 57-м в карьере.
Он разделил 22-е место в истории лиги по их числу с Клинтом Бенедиктом.
Через 2 победы Куик будет вторым по победам киперам среди американцев.