Куик сыграл на ноль против «Каролины», отразив 33 броска. У него 3 победы в 3 матчах за «Вегас»

Вратарь « » сыграл на ноль против «Каролины», отразив 33 броска.

37-летний американец, выменянный «Голден Найтс» перед дедлайном, был признан первой звездой матча с «Харрикейнс» (4:0) в регулярном чемпионате .

В 3 играх за новый клуб у Куика 3 победы. Шатаут стал для бывшего многолетнего вратаря «Лос-Анджелеса» вторым в текущем сезоне и 57-м в карьере.

Он разделил 22-е место в истории лиги по их числу с Клинтом Бенедиктом.