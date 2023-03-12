Куик сыграл на ноль против «Каролины», отразив 33 броска. У него 3 победы в 3 матчах за «Вегас»

Теги Каролина НХЛ Джонатан Куик Вегас Хоккей

Вратарь «Вегаса» Джонатан Куик сыграл на ноль против «Каролины», отразив 33 броска.

37-летний американец, выменянный «Голден Найтс» перед дедлайном, был признан первой звездой матча с «Харрикейнс» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

В 3 играх за новый клуб у Куика 3 победы. Шатаут стал для бывшего многолетнего вратаря «Лос-Анджелеса» вторым в текущем сезоне и 57-м в карьере. 

Он разделил 22-е место в истории лиги по их числу с Клинтом Бенедиктом. 

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5 комментариев

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Александр Морозов
Ответ curdboy
Забавно будет, если именно он выбьет Королей в ПО))
Надеюсь это и произойдёт.
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dmitrysomov
Рад за Куика. Надеюсь, он ещё позвонит Блэйку после серии плэй-офф с утешениями.
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Zomourning33
Как же его мотивировал переход. Переходы в дедлайн могут сильно изменить картину грядущего ПО.

Через 2 победы Куик будет вторым по победам киперам среди американцев.
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Антон Якимцев
Ответ curdboy
Забавно будет, если именно он выбьет Королей в ПО))
Именно это и может произойти
0
0
0
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curdboy
Забавно будет, если именно он выбьет Королей в ПО))
+6
0
+6
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