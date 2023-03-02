«Коламбус» обменял Куика в «Вегас» с удержанием 50% зарплаты. «Блю Джекетс» получили Хатчинсона и выбор в 7-м раунде драфта

Теги переходы Коламбус Лос-Анджелес НХЛ Джонатан Куик Вегас Майк Хатчинсон Хоккей

Джонатан Куик продолжит карьеру в «Вегасе».

«Коламбус» приобрел голкипера в сделке с «Лос-Анджелесом», отдав взамен Владислава Гаврикова и Йоонаса Корписало, и спустя один день обменял Куика в «Голден Найтс».

В этой сделке «Блю Джекетс» также удержали 50 процентов зарплаты вратаря в своей платежной ведомости.

В качестве компенсации «Коламбусу» достались голкипер Майк Хатчинсон и выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2025.

У 37-летнего Куика (31 матч, 87,6% сэйвов в чемпионате) в конце сезона истекает действие контракта с кэпхитом 5,8 миллиона долларов. Он выступал за «Кингс» с 2008 года и выиграл с клубом два Кубка Стэнли.

33-летний Хатчинсон провел семь матчей в текущем сезоне за фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ, пропуская в среднем 2,74 шайбы и отражая 89,7% бросков.

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24 комментария

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Иван Павлов
Ответ Nastra
Отличный обмен для Вегаса. За такую смешную цену получить такого вратаря в плей-офф.
Какого «такого»? Лучшие годы Куика давно позади. Вегас его берёт только из-за травмы Томпсона, а так Куик просто ужасно играет в этом сезоне. В предыдущих комментариях уже отмечали, что он вчистую проиграл конкуренцию АХЛовцу.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Nastra
Отличный обмен для Вегаса. За такую смешную цену получить такого вратаря в плей-офф.
Со статистикой 87.6
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Антон Якимцев
С учётом того, насколько плотная таблица в Пасифике за 20 игр до конца сезона, встреча Куика с Королями вполне возможна уже в первом раунде, этот будет пипец конечно.
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Dima91Caps
ну вот, а то переживали, что Куик из ЛА поедет в Огайо
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xakk
Ответ Jenner
Браво Коламбус. Учитывая как мало они получили от этой сделки, это кажется скорее одолжением для вратаря-ветерана, который был расстроен обменом из Кингз. А ввиду того, что у рыцарей есть проблемы со здоровьем у вратарей, у Джонни есть шанс еще и попылить в плей-офф.
в чем браво? Изначально этот обмен и был запланирован. Все знали, что Куик транзитом идёт
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xakk
Ответ Jenner
Браво Коламбус. Учитывая как мало они получили от этой сделки, это кажется скорее одолжением для вратаря-ветерана, который был расстроен обменом из Кингз. А ввиду того, что у рыцарей есть проблемы со здоровьем у вратарей, у Джонни есть шанс еще и попылить в плей-офф.
в чем браво? Изначально этот обмен и был запланирован. Только непонятно выгоду коламбуса - че он в итоге получил, отдав гаврикова и корписало, нонеймов одних
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Hola Hola
Какая-то странная сделка для Коламбуса. Понятно, что им самим Куик не нужен. В ПО все равно не попадают. Но покупать 7 пик за 3 млн... Впрочем, НХЛ полна странных сделок, наряду с гениальными (хотя, одно обычно проистекает из другого).
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Hola Hola
Какая-то странная сделка для Коламбуса. Понятно, что самим Куик им не нужен. В ПО все равно не попадают. Но покупать 7 пик за 3 млн... Впрочем, НХЛ полна странных сделок, наряду с гениальными (хотя, одно обычно проистекает из другого).
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xheo
Кингс обменяли Куика куда подальше на Восток, а он всплыл в соседнем прямом конкуренте Вегасе)
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Мандалай
Весёлое путешествие у Джонатана из Калифорнии в Калифорнию ч/з Огайо.
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Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Нормально так ЛА Квика в прямого конкурента забросил.
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jokerino
Ответ Nastra
Отличный обмен для Вегаса. За такую смешную цену получить такого вратаря в плей-офф.
Куик отказался играть за Коламбус, всё просто!)
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Костя Кот
адские сутки Куика закончились)
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j-rich
Ответ Nastra
Отличный обмен для Вегаса. За такую смешную цену получить такого вратаря в плей-офф.
Он один из худших вратарей сезона. У него конкуренцию выиграл Феникс Копли. Понятно что есть богатейший опыт в играх на вылет, но болельщикам рыцарей нужно молиться на Логана Томпсона
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sergen
Сейчас еще и поквитается с лосями в плове)
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Florisel
Ничего себе...
Ярмо тоже даёт жару, этакая колкость, понятная ген менеджерам. Отдал вратаря прямому конкуренту. И Куик, небось, рвать и метать будет, при таких раскладах.
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Direct free kick
Нужно сдвинуть ещё пару штанг
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Юрий Безуглый
Ответ Nastra
Отличный обмен для Вегаса. За такую смешную цену получить такого вратаря в плей-офф.
Проблема в том, что в этом сезоне у него 3,5 пропущенных за игру и КН 0.876. Он пропустил на 19 голов больше, чем должен - третий результат с конца в лиге; в среднем за игру у него 0.671 лишняя пропущенная шайба - седьмой результат с конца. Куик - топовый вратарь в прошлом, но справится ли он с ролью первого вратаря контендера сейчас?
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Maksmen1995
Удачи Джонатану.
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SmilingBy
Очень странное решение.
Куик один из ярчайших киперов 10х, очень сильный вратарь в прошлом, но только в прошлом.
Он феноменально быстро передвигаться в рамке, но в 37 лет резкости той нет вовсе и статистика это доказывает. А габаритов, чтобы выезжать на опыте у него нет.
Обоим киперам рычарей по 26 лет, может как дядьку наставника взяли, хотя уже не совсем юнцы в раме.
Буду рад ошибиться, конечно, но я не уверен, что он в ПО хотя бы на лавке появится. Хотя Вегас может и подтащит, подчистит и Джонатан оживёт хз...
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Direct free kick
Сдвигателя штанг швыряют туда сюда
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Jenner
Браво Коламбус. Учитывая как мало они получили от этой сделки, это кажется скорее одолжением для вратаря-ветерана, который был расстроен обменом из Кингз. А ввиду того, что у рыцарей есть проблемы со здоровьем у вратарей, у Джонни есть шанс еще и попылить в плей-офф.
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privet100
Разгрузили вратарскую платёжку. Теперь Элвис чистейший номер 1, надо доказывать игрой.
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Nastra
Отличный обмен для Вегаса. За такую смешную цену получить такого вратаря в плей-офф.
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