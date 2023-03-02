«Коламбус» обменял Куика в «Вегас» с удержанием 50% зарплаты. «Блю Джекетс» получили Хатчинсона и выбор в 7-м раунде драфта
Джонатан Куик продолжит карьеру в «Вегасе».
«Коламбус» приобрел голкипера в сделке с «Лос-Анджелесом», отдав взамен Владислава Гаврикова и Йоонаса Корписало, и спустя один день обменял Куика в «Голден Найтс».
В этой сделке «Блю Джекетс» также удержали 50 процентов зарплаты вратаря в своей платежной ведомости.
В качестве компенсации «Коламбусу» достались голкипер Майк Хатчинсон и выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2025.
У 37-летнего Куика (31 матч, 87,6% сэйвов в чемпионате) в конце сезона истекает действие контракта с кэпхитом 5,8 миллиона долларов. Он выступал за «Кингс» с 2008 года и выиграл с клубом два Кубка Стэнли.
33-летний Хатчинсон провел семь матчей в текущем сезоне за фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ, пропуская в среднем 2,74 шайбы и отражая 89,7% бросков.
Ярмо тоже даёт жару, этакая колкость, понятная ген менеджерам. Отдал вратаря прямому конкуренту. И Куик, небось, рвать и метать будет, при таких раскладах.
Куик один из ярчайших киперов 10х, очень сильный вратарь в прошлом, но только в прошлом.
Он феноменально быстро передвигаться в рамке, но в 37 лет резкости той нет вовсе и статистика это доказывает. А габаритов, чтобы выезжать на опыте у него нет.
Обоим киперам рычарей по 26 лет, может как дядьку наставника взяли, хотя уже не совсем юнцы в раме.
Буду рад ошибиться, конечно, но я не уверен, что он в ПО хотя бы на лавке появится. Хотя Вегас может и подтащит, подчистит и Джонатан оживёт хз...