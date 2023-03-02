«Коламбус» обменял Куика в «Вегас» с удержанием 50% зарплаты. «Блю Джекетс» получили Хатчинсона и выбор в 7-м раунде драфта

продолжит карьеру в « ».

« » приобрел голкипера в сделке с « », отдав взамен Владислава Гаврикова и Йоонаса Корписало, и спустя один день обменял Куика в «Голден Найтс».

В этой сделке «Блю Джекетс» также удержали 50 процентов зарплаты вратаря в своей платежной ведомости.

В качестве компенсации «Коламбусу» достались голкипер и выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2025.

У 37-летнего Куика (31 матч, 87,6% сэйвов в чемпионате) в конце сезона истекает действие контракта с кэпхитом 5,8 миллиона долларов. Он выступал за «Кингс» с 2008 года и выиграл с клубом два Кубка Стэнли.

33-летний Хатчинсон провел семь матчей в текущем сезоне за фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ, пропуская в среднем 2,74 шайбы и отражая 89,7% бросков.