Саша Хмелевски: «Козлов – лучший тренер для меня. «Адмирал» здорово сыграл, «Салавату» нужно быть сильнее в следующем сезоне»

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Саша Хмелевски Хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски объяснил поражение от «Адмирала».

Уфимская команда завершила выступление в плей-офф Кубка Гагарина после поражения в шестом матче серии (2:3, 2-4 в серии).

– У нас был неполный состав. Ребята были травмированы. Все молодцы, здорово бились. Мы выстояли, когда нам забили. Вернулись в игру.

Горжусь пацанами, которые играли до конца. Бывают такие моменты. Нужно идти дальше, получать опыт и быть сильнее в следующем сезоне.  

– Какие выводы?

– Тяжело сейчас сказать. Думаю, в каждой серии есть нюансы, которые нужно получить.

Мы где-то поздно делали то, что было необходимо, и проигрывали серию. «Адмирал» здорово сыграл, к ним никаких вопросов. Мы будем учиться и становиться сильнее.

– В чем причина такого результата?

– Нет причин. Каждый матч был близки, все игры, кроме второй, были в один гол. Как карта ляжет…

– Как оцените свой личный сезон?

– Я получил большое удовольствие от игры в такой команде. Сделал шаг вперед. Лучшие болельщики, невероятная атмосфера на «Уфа-Арене».

Я был горд во время матчей. Мне было очень приятно выходить на лед.

Виктор Николаевич (Козлов) для меня – лучший тренер. Я всегда буду за него бороться, если буду за него играть, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

«Адмирал» выбил «Салават» из Кубка Гагарина-2023! Гол, который стал историческим

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Профи66
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Давай в Омск, номер 55 как раз в тему
Омск пососёт..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Персональные данные Номер 67327384
Давай в Омск, номер 55 как раз в тему
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татарин Уфимский
Саша ты молодец, ты лучший.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Главное , чтобы Сашу Хмелевски не увели в другой клуб . А то у нас есть любители собирать сборную страны . Все уже . Болельщикам Салавата Юлаева не расстраиваться . Надо выдохнуть , смотреть хоккей и поболеть может даже за понравившийся клуб . Вы одни из самых адекватных болельщиков . Молодцы .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашит Рафгатович
Спасибо Саша за сезон ) Болельщики СЮ всегда рады тебя видеть в нашей команде )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Хромов
Спасибо, Саня... Спасибо всей команде!! Жаль!!! Но это спорт!!!! Вот такая у нас большая страна!!! Тяжело играть во Владивостоке, для любой команды!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ачиваков Марат
Молодец Саша! Мы будем очень рады, оставайся с нами. Про Виктора Николаевича правильно сказал, я лично тоже уверен, что он обязательно себя проявит в следующем сезоне. Зря его сейчас ругают болельщики, он человек с чистым сердцем и добрыми помыслами и его обязательно нужно сохранить в команде. Надо дать ему шанс и нашим молодым талантливым игрокам, у них все ещё впереди. И ещё не расстраивайтесь друзья болельщики, без порождений не бывает побед, берегите себя и своих близких, жизнь продолжается и надейтесь на лучшее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hudson_Hawk
Ответ Фарит Хайруллин
Хмилевского обработали уже козлова защищает пусть теперь торос показывают по бст раз сдали адмиралу плей
Вы почитайте интервью Саши про Козлова, он для него легенда. Он реально так думал и думает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Бабин
Саша, к тебе без вопросов, бился как мужик. Но вопросов к ГТ и ген.менеджеру очень много....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарит Хайруллин
Ответ Александр Буркин
Козлов хороший тренер , но он не должен быть главным, помощник не больше. Цулыгину дали бы роль главного тренера... Был другой результат
Да давно надо было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарит Хайруллин
Хмилевского обработали уже козлова защищает пусть теперь торос показывают по бст раз сдали адмиралу плей
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильнур Муллагалиев
Саша, к тебе претензий нет, отыграл на отлично. Претензий к тренерам
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Акулов
Молодчик Саня, уважаю❗
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem 123
Так сказал как будто уйдет. Один из лучших в Уфе, которого точно надо оставлять
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hudson_Hawk
Надеюсь останешься на следующий сезон! Мужик, бился до конца!
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
удачи в сан Хосе,вряд ли кнч заиграет,но вдруг получится
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Буркин
Козлов хороший тренер , но он не должен быть главным, помощник не больше. Цулыгину дали бы роль главного тренера... Был другой результат
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий