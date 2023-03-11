Саша Хмелевски: «Козлов – лучший тренер для меня. «Адмирал» здорово сыграл, «Салавату» нужно быть сильнее в следующем сезоне»

Нападающий «Салавата Юлаева» объяснил поражение от « ».

Уфимская команда завершила выступление в плей-офф Кубка Гагарина после поражения в шестом матче серии (2:3, 2-4 в серии).

– У нас был неполный состав. Ребята были травмированы. Все молодцы, здорово бились. Мы выстояли, когда нам забили. Вернулись в игру.

Горжусь пацанами, которые играли до конца. Бывают такие моменты. Нужно идти дальше, получать опыт и быть сильнее в следующем сезоне.

– Какие выводы?

– Тяжело сейчас сказать. Думаю, в каждой серии есть нюансы, которые нужно получить.

Мы где-то поздно делали то, что было необходимо, и проигрывали серию. «Адмирал» здорово сыграл, к ним никаких вопросов. Мы будем учиться и становиться сильнее.

– В чем причина такого результата?

– Нет причин. Каждый матч был близки, все игры, кроме второй, были в один гол. Как карта ляжет…

– Как оцените свой личный сезон?

– Я получил большое удовольствие от игры в такой команде. Сделал шаг вперед. Лучшие болельщики, невероятная атмосфера на «Уфа-Арене».

Я был горд во время матчей. Мне было очень приятно выходить на лед.

Виктор Николаевич (Козлов) для меня – лучший тренер. Я всегда буду за него бороться, если буду за него играть, – сказал нападающий « ».

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