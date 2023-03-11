Леонид Тамбиев: «Берлев на одной ноге сыграл 6-й матч с «Салаватом». Уильямс с сотрясением мозга доигрывал игру в Уфе»

рассказал о травмах хоккеистов «Адмирала» в серии с « ».

Дальневосточники вышли во второй раунд плей-офф , обыграв уфимцев со счетом 4-2 в серии.

– Какой самый сложный отрезок сегодняшнего матча был для вас и когда вы почувствовали, что матч может сложиться положительно? И какой самый сложный, переломный матч этой серии вы назовете?

– По сегодняшнему матчу такого отрезка не было, потому что была обоюдоострая игра. Когда «Салават» сравнял счет 2:2, воспользовался нашей ошибкой, я думал, что будет овертайм.

Поэтому я отмечу Берлева. Он играл сегодня на одной ноге. А настолько была ровная, огненная серия, что я даже не могу сказать, что был какой-то переломный момент в какой-то игре.

Если сказать, что пятый матч, в овертайме, то, что мы выиграли, вели 3:0 и могли проиграть этот матч, но настолько мастеровитая команда «Салават», очень организованная команда.

И даже видно, что это поражение в овертайме на них не сказалось. Все с чистого листа. Нам сложнее было играть, чем «Салавату».

Сколько здесь игроков «Адмирала», которые играли во втором раунде? Тренер не играл в плей-офф КХЛ. Они сами не верили, что смогут.

Мне самое главное, что я их подготовил к этому матчу. Мы не раскатывались, ничего. Прилетели – и сегодня матч. Я такого, как тренер, никогда не проходил, хотя у меня большой опыт тренерский. – Выполнили свое обещание. Вы про Берлева сказали. К следующему раунду есть ребята, которые не смогут сыграть или не надо говорить об этом?

– К следующему раунду, надеюсь, и Колби Уильямс будет. Для нас это большая потеря. Еще вчера была надежда, что он сыграет, а с утра я узнал, что он все-таки не играет.

Ведущий защитник, с сотрясением мозга человек доигрывает игру в Уфе, и вчера я с ним разговаривал, железный человек. Выздоровеют ребята, я думаю. Надо пережить это, переварить. Сказка продолжается, – сказал главный тренер « ».