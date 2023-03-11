Тамбиев о победе «Адмирала» над «Салаватом»: «Серия была упорной и огненной. Очень горжусь ребятами! Благодарю Владивосток и болельщиков»

назвал огненной серию « » и «Салавата» (4-2) в первом раунде.

Клуб из Владивостока впервые в истории вышел во 2-й раунд плей-офф. В шестом матче «Адмирал» добился победы над уфимцами со счетом 3:2.

«Хочу начать свой комментарий с благодарности Владивостоку. Нашим болельщикам, которые на протяжении всего сезона поддерживали команду. Мне нравится Владивосток, я ценю и уважаю наших болельщиков!

Сама серия была упорной и огненной. Буду аккуратен со словами, но хочу сказать, что я очень горжусь этими ребятами! Честно, не ожидал, что они столько могут из себя доставать и прыгнуть выше головы. Ставить на весы мастерство уфимцев и наше…

Конечно, фаворитом серии был « », но умение слышать и слушать тренера, выполнять то, что от них требуют на протяжении шести матчей, за исключением одной встречи в Уфе.

Честно сказать, я даже не ожидал, что ребята могут так выполнять, так терпеть, придерживаться плана на игру и стараться не удаляться. Это то, о чем мы их просили», – сказал главный тренер дальневосточников.