Тамбиев о победе «Адмирала» над «Салаватом»: «Серия была упорной и огненной. Очень горжусь ребятами! Благодарю Владивосток и болельщиков»

Теги Салават Юлаев болельщики КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев назвал огненной серию «Адмирала» и «Салавата» (4-2) в первом раунде. 

Клуб из Владивостока впервые в истории КХЛ вышел во 2-й раунд плей-офф. В шестом матче «Адмирал» добился победы над уфимцами со счетом 3:2.

«Хочу начать свой комментарий с благодарности Владивостоку. Нашим болельщикам, которые на протяжении всего сезона поддерживали команду. Мне нравится Владивосток, я ценю и уважаю наших болельщиков!

Сама серия была упорной и огненной. Буду аккуратен со словами, но хочу сказать, что я очень горжусь этими ребятами! Честно, не ожидал, что они столько могут из себя доставать и прыгнуть выше головы. Ставить на весы мастерство уфимцев и наше…

Конечно, фаворитом серии был «Салават Юлаев», но умение слышать и слушать тренера, выполнять то, что от них требуют на протяжении шести матчей, за исключением одной встречи в Уфе.

Честно сказать, я даже не ожидал, что ребята могут так выполнять, так терпеть, придерживаться плана на игру и стараться не удаляться. Это то, о чем мы их просили», – сказал главный тренер дальневосточников. 

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Archi Muha
Скорблю что СЮ вылетел. Но уважение к Адмиралу. Молодцы, не испугались и не стушовались перед СЮ ым. От души поздравляю Владик с сенсацией. А нашим нужно будет поработать над ошибками. И опять собирать команду. Как задолбал этот NHL. Всё растим молодеж и растим. А они валят от нас и валят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Козя Куст
Ответ Rio de Janeiro
Проход Адмирала во 2 раунд КГ, – одной из 2 главных лиг страны для всего дальневосточного спорта огромное достижение, более весомое чем чемпионства Хабаровска в бенди.Поздравляю Владивосток.Шикарный город который заслуживает иметь крутой клуб в КХЛ
Владивосток-это наш Рио-де-Жанейро😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Кёнигсберг
Спасибо, Владивосток. Надеюсь, еще кто-то порадует не из фаворитов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
Проход Адмирала во 2 раунд КГ, – одной из 2 главных лиг страны для всего дальневосточного спорта огромное достижение, более весомое чем чемпионства Хабаровска в бенди.Поздравляю Владивосток.Шикарный город который заслуживает иметь крутой клуб в КХЛ
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Unnamed80
Тамбиев красавец, ввёл в очередной запой с горя кожевникова
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Токмаков Олег
Морячки удачи вам .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
И это здорово, к сожалению ДВ в нашем спорте как массовка - без больших достижений, ну разве что в хоккее с мячом кое-что есть (3 бронзы СКА хабароского). Я имею ввиду мужиков, возможно женщины что-то и ыигрывают
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Болельщик АВЫ
Моряки с победой!!!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
starina1
Владивосток гудит...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарит Хайруллин
Комментарий скрыт
0
-9
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
забанинныйСевер12
Серебрякова в СКА, к бабке не ходи...ща налетят коршуны...
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
ВЛАДИВОСТОК НАВЕРНОЕ НА УШАХ СТОИТ?
МОРЯКОВ С ПОБЕДОЙ! САЛАВАТ СПАСИБО ЗА ИГРУ.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий