«Адмирал» – 1-й клуб с Востока, выигравший серию плей-офф КХЛ с 7-м посевом или ниже

« » первым на Востоке выиграл серию плей-офф с 7-м посевом или ниже.

Клуб из Владивостока (7-е место на Востоке по итогам регулярного чемпионата) обыграл «Салават Юлаев» (2-е место) в серии первого раунда Кубка Гагарина (4-2, 3:2 в шестом матче).

В целом в это 5-й такой случай (без учета технических поражений) и первый с 2016 года, когда «Йокерит» (2-е место на Западе) проиграл «Торпедо» (7-е место) со счетом 2-4.

Кроме того, в сезоне-2008/09, когда в лиге не было делений на конференции, команда с 16-м посевом («Авангард») выбила победителя регулярного чемпионата (« »), выиграв серию со счетом 3-1.