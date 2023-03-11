«Адмирал» – 1-й клуб с Востока, выигравший серию плей-офф КХЛ с 7-м посевом или ниже

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

«Адмирал» первым на Востоке выиграл серию плей-офф с 7-м посевом или ниже. 

Клуб из Владивостока (7-е место на Востоке по итогам регулярного чемпионата) обыграл «Салават Юлаев» (2-е место) в серии первого раунда Кубка Гагарина (4-2, 3:2 в шестом матче).

В целом в КХЛ это 5-й такой случай (без учета технических поражений) и первый с 2016 года, когда «Йокерит» (2-е место на Западе) проиграл «Торпедо» (7-е место) со счетом 2-4.

Кроме того, в сезоне-2008/09, когда в лиге не было делений на конференции, команда с 16-м посевом («Авангард») выбила победителя регулярного чемпионата («Салават»), выиграв серию со счетом 3-1. 

38 комментариев

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Rodgeras
Ответ amadeus_amadeus
Удачи морякам в дальнейшем! Мой финал мечты - СКА:Адмирал 😁
Ты хотел сказать Динамо Минск: Адмирал?
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Ыжык
Ответ barsik94
А потом мы в 15 секундах от вылета были от этого самого 16-го места)
Да, первый сезон был крутой.
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Артур Артуров
Адмирал объективно был сильнее! Очень дисциплинированная команда в отличие от Салавата!!
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Rodgeras
Авангард выигрывал с 16-го места. Ниже посева не было и не будет!
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Уфа чамп.
Ответ Ильгиз Халиков
Кареева надо было ставить,инаши слабовато,
Вот именно, еж сегодня опять бабочку словил!
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Михаил Блинов
Ответ крок 58
А вдруг с нефтью придется проворачивать? Вдруг нефть также сделает с ак барсом?
Если нефть выйдет они с Авангардом будут играть
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amadeus_amadeus
Удачи морякам в дальнейшем!
Мой финал мечты - СКА:Адмирал 😁
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-2
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ruslan_khaibulov
Ответ Rodgeras
С 16-го. Тогда был перекрёстный плов
перекреснй плей-офф все таки лучше его тогда отменили чтобы Москва и Питер гарантировано имели выход в финал и играли до финала а топы Восиокаштбали себя в изнурительных схватках
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Sibai
К этому шли с сентября Баширов он знал что клуб не пройдёт дальше я писал ещё давно осеню вы меня минусовали надо смотреть в перед а не регулярку сидеть смотреть и радоваться. В этот раз не было огня у команд не знаю что там творится в команде. Один Хмелевский бегл. Зачем я не понимаю выпускать зелёных молодых . Я понимаю травмы но !?
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strash
Ответ Rodgeras
С 16-го. Тогда был перекрёстный плов
ну уже не вспомню, помнб что Ава в последнем туре попала в плоф и именно из-за того, что СЮ в последнем туре сыграл вничью...
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Джесси Пинкман
Вратарь у адмирала молодчик
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barsik94
Ответ Ыжык
Салават вообще рекордсмены. Они и 16 месту как то всрались)
А потом мы в 15 секундах от вылета были от этого самого 16-го места)
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Сергей Дроздов
Ответ Rodgeras
Нефтехимик не списывай.
При всём уважении к Нефтехимику, мне кажется что сегодня всё закончится! Буду рад если я ошибусь!
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тон
Спасибо Тамбиеву! топтренер!
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Виталий Желтоусов
Адмирал супер 🔥. вы переписали историю, которая стала сказкой!!!
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Rodgeras
Ответ strash
С 8 места Ава выбивала СЮ в 2009 году вроде...
С 16-го. Тогда был перекрёстный плов
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Xell
Ну поэтому он и Адмирал а не салават какой то там))
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Сергей Дроздов
Ответ master_of_dzen
с ак барсом такое провернуть будет сложнее) но будем верить
Полностью согласен с тобой!
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крок 58
Ответ master_of_dzen
с ак барсом такое провернуть будет сложнее) но будем верить
А вдруг с нефтью придется проворачивать? Вдруг нефть также сделает с ак барсом?
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Rodgeras
Ответ Сергей Дроздов
Ак Барс следующий
Нефтехимик не списывай.
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strash
Болельщики СЮ, давайте вместе решим вопрос с обращением к руководству РБ об увольнении Баширова... За время работы Баширова, нет ни одного нормального результата...
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Сергей Дроздов
Ответ IVAN-67
Не говори гоп ( буду болеть за Адмирал ) но у Ак барса есть Раду ( которого не было у Салавата ) и есть тренер.
Во всяком случае будет интересное противостояние!
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strash
Ответ IVAN-67
Адмирал , с победой! То что произошло должно пойти на пользу Салавату. Сколько можно издеваться над командой? ( Вопрос к руководству и менеджерам )
Согласен... Баширова на увольнение...
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strash
Ответ VintDV
То есть с 8 места никто никого еще не выиграл?! Надо дальше творить историю ребята!
С 8 места Ава выбивала СЮ в 2009 году вроде...
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IVAN-67
Ответ Сергей Дроздов
Ак Барс следующий
Не говори гоп ( буду болеть за Адмирал ) но у Ак барса есть Раду ( которого не было у Салавата ) и есть тренер.
+5
-2
+3
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