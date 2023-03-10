Кравец после победы в серии: «Сибирь» – тяжелая, наглая и натренированная команда. Слава богу, что выиграли»

Михаил Кравец доволен победой «Авангарда» над «Сибирью» в плей-офф .

В пятницу клуб из Омска победил «Сибирь» (4:3 ОТ) и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Сегодня на собрании я сказал ребятам, что будет, наверное, самая тяжелая игра в этой серии. Потому что сопернику легче психологически просто бороться за победу. Проиграет – судьба, выиграет – здорово.

« » – сложная, тяжелая, наглая, натренированная команда, очень много хороших качеств. Нам пришлось нелегко в этих играх. Сами видели, как мы играли и дома, и на выезде. Постоянное давление, приходилось много бороться.

Слава богу, что выиграли, проявили коллективные серии. Каждый хоккеист старался использовать свои лучшие качестве, в раздевалке и на скамейке всегда была поддержка.

Даже те, кто не сыграл, внесли очень большой вклад в эту победу. Мы рады, что победили такую сложную команду и продвинулись в следующий раунд», – сказа главный тренер « ».