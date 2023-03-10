Кравец после победы в серии: «Сибирь» – тяжелая, наглая и натренированная команда. Слава богу, что выиграли»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Михаил Кравец доволен победой «Авангарда» над «Сибирью» в плей-офф КХЛ.

В пятницу клуб из Омска победил «Сибирь» (4:3 ОТ) и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Сегодня на собрании я сказал ребятам, что будет, наверное, самая тяжелая игра в этой серии. Потому что сопернику легче психологически просто бороться за победу. Проиграет – судьба, выиграет – здорово.

«Сибирь» – сложная, тяжелая, наглая, натренированная команда, очень много хороших качеств. Нам пришлось нелегко в этих играх. Сами видели, как мы играли и дома, и на выезде. Постоянное давление, приходилось много бороться.

Слава богу, что выиграли, проявили коллективные серии. Каждый хоккеист старался использовать свои лучшие качестве, в раздевалке и на скамейке всегда была поддержка.

Даже те, кто не сыграл, внесли очень большой вклад в эту победу. Мы рады, что победили такую сложную команду и продвинулись в следующий раунд», – сказа главный тренер «Авангарда».

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8 комментариев

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Куаныш Койшугулов
Ответ Ыжык
Да чувак, весна совсем тебя не щадит.
Ты за кого чай
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Куаныш Койшугулов
Авангард чемпион!!!
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trenerr
Ответ Габорик
С первой победой в серии плей-офф в качестве главного тренера :) На послематчевом видео показали, как выдохнул после гола Пайгина. В общем эту серию вывезли на мастерстве и разнице в классе, а также доле фарта. В следующем круге будет интересно посмотреть на тренерскую работу против более равного соперника.
В основном, на фарте вывезли.
+1
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Слава Лукашев
Давай тренер, жги.
Мы не против по окончании следующей серии покричать на Арене " Мы хозяева Урала").
Вперёд к новым победам "Хозяева Сибири".
0
-1
-1
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Ыжык
Ответ Александр Невский
Ерунда полная Сибирька слабая команда , вы посмотрите счёт ни какой борьбы не было , на одном коньке обыграли эту Сибирь
Да чувак, весна совсем тебя не щадит.
+5
-1
+4
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Габорик
С первой победой в серии плей-офф в качестве главного тренера :)

На послематчевом видео показали, как выдохнул после гола Пайгина. В общем эту серию вывезли на мастерстве и разнице в классе, а также доле фарта. В следующем круге будет интересно посмотреть на тренерскую работу против более равного соперника.
+3
0
+3
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Александр Невский
Ерунда полная Сибирька слабая команда , вы посмотрите счёт ни какой борьбы не было , на одном коньке обыграли эту Сибирь
+1
-4
-3
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саша константинов
Вот это тренер вот это настоящий тренер)
+3
0
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