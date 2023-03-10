Кравец после победы в серии: «Сибирь» – тяжелая, наглая и натренированная команда. Слава богу, что выиграли»
Михаил Кравец доволен победой «Авангарда» над «Сибирью» в плей-офф КХЛ.
В пятницу клуб из Омска победил «Сибирь» (4:3 ОТ) и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.
«Сегодня на собрании я сказал ребятам, что будет, наверное, самая тяжелая игра в этой серии. Потому что сопернику легче психологически просто бороться за победу. Проиграет – судьба, выиграет – здорово.
«Сибирь» – сложная, тяжелая, наглая, натренированная команда, очень много хороших качеств. Нам пришлось нелегко в этих играх. Сами видели, как мы играли и дома, и на выезде. Постоянное давление, приходилось много бороться.
Слава богу, что выиграли, проявили коллективные серии. Каждый хоккеист старался использовать свои лучшие качестве, в раздевалке и на скамейке всегда была поддержка.
Даже те, кто не сыграл, внесли очень большой вклад в эту победу. Мы рады, что победили такую сложную команду и продвинулись в следующий раунд», – сказа главный тренер «Авангарда».
Мы не против по окончании следующей серии покричать на Арене " Мы хозяева Урала").
Вперёд к новым победам "Хозяева Сибири".
На послематчевом видео показали, как выдохнул после гола Пайгина. В общем эту серию вывезли на мастерстве и разнице в классе, а также доле фарта. В следующем круге будет интересно посмотреть на тренерскую работу против более равного соперника.