Мартемьянов про 3:4 с «Авангардом»: «Равная игра. Соперник наказал нас за ошибки»

считает, что «Авангард» наказал « » за ошибки.

Клуб из Омска ожержал победу со счетом 4:3 ОТ в 5-м матче серии плей-офф Кубка Гагарина и прошел дальше.

«Равная игра была, плей-оффовская. Соперник нас наказал за ошибки, которые мы очень часто совершаем на протяжении всей серии. Моментально при чем наказывает. Опыт и мастерство « », конечно, сказалось во многих моментов.

Было большое желание вернуть серию в Новосибирск. Но нам не удалось этого седлать. Хороший матч. Поздравляю «Авангард» с выходом в следующий круг», – сказал тренер «Сибири».