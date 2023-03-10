Мартемьянов про 3:4 с «Авангардом»: «Равная игра. Соперник наказал нас за ошибки»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов считает, что «Авангард» наказал «Сибирь» за ошибки.

Клуб из Омска ожержал победу со счетом 4:3 ОТ в 5-м матче серии плей-офф Кубка Гагарина и прошел дальше.

«Равная игра была, плей-оффовская. Соперник нас наказал за ошибки, которые мы очень часто совершаем на протяжении всей серии. Моментально при чем наказывает. Опыт и мастерство «Авангарда», конечно, сказалось во многих моментов.

Было большое желание вернуть серию в Новосибирск. Но нам не удалось этого седлать. Хороший матч. Поздравляю «Авангард» с выходом в следующий круг», – сказал тренер «Сибири».

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8 комментариев

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Дмитрий Носков
Для Сибири сезон супер.СуперТренер,суперСаша, супер Тейлор,суперАнтоны,суперВолодя(в церковь сходи). Спасибо СИБИРЬ ,будем ждать сезон next.
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fregat96
Ответ Денис Ом
Штанга, также как мимо ворот, гола нет, что пургу гонишь. Сибири спасибо, крутые игры были
Ну 3.14ц поймал, красава! Хорошо что насчёт штанг обосновал, а я то думал, что это как в 300 играть! (если понимаешь о чем я). Текст мой по ходу, для тебя остался непонятым, как только ты дочитал до знакомого слова "штанги".
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Angryslon
Ответ KSA1985
Я бы не сказал, что в этой серии Авангард выглядел сильнее. Чуть точнее -да, но на этом всё. Авангард прошёл Сибирь за счёт исполнителей. Но Мартемьянов переиграл Кравца как тренер, однозначно
Если бы переиграл, счёт в серии был другим.
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Денис Ом
Ответ fregat96
Мартин, отличная игра, но некубковая! Тем не менее, в регулярке Сибирь навела шороху и запомнится лучшее. Сейчас болелы Авы воспарят над ништяками и забудут как их периодически возили,как обстучали их штанги,но в целом игра есть, можно двигаться вперёд. С уважением, из Екб!
Штанга, также как мимо ворот, гола нет, что пургу гонишь. Сибири спасибо, крутые игры были
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KSA1985
Ответ Аристарх Ливанов
Неужели вы серьёзно думали, что способны переиграть Авангард?!
Я бы не сказал, что в этой серии Авангард выглядел сильнее. Чуть точнее -да, но на этом всё. Авангард прошёл Сибирь за счёт исполнителей. Но Мартемьянов переиграл Кравца как тренер, однозначно
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-3
0
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fregat96
Мартин, отличная игра, но некубковая! Тем не менее, в регулярке Сибирь навела шороху и запомнится лучшее. Сейчас болелы Авы воспарят над ништяками и забудут как их периодически возили,как обстучали их штанги,но в целом игра есть, можно двигаться вперёд. С уважением, из Екб!
+6
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Габорик
Спасибо за серию, старались, бились, но мастеров слишком мало, чтобы ждать достойного результата. Под новую арену надо состав усиливать, по возможности, конечно.

Ибо один Шаров и сдающий на второй сезон Бек не вывезут...
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Аристарх Ливанов
Неужели вы серьёзно думали, что способны переиграть Авангард?!
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