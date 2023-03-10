Мартемьянов хочет остаться в «Сибири»: «Была задача – пройти первый круг. Не скажу, что реально, но можно было проходить»

заявил о желании остаться во главе «Сибири».

В пятницу « » уступила «Авангард» и вылетела из плей-офф .

– По будущему пока рано говорить. Хотите ли вы сами остаться в «Сибири»?

– Скажу честно: разговор о намерениях перед плей-офф состоялся. Я сказал свое «да». Сейчас будет свободное время, будем связываться с агентом. Там уже будем смотреть, как дальше будет.

– Ставили ли перед вами задачу?

– Была, прохождение первого круга. Я считаю, что вполне можно было проходить. Не скажу, что реально, но можно было проходить. Я считаю, что мы во многих матчах играли хорошо.

Но этого для победы в плей-офф маловато. Важно понимать, что каждая ошибка наказывается, что « » и сделал, – сказал главный тренер «Сибири».