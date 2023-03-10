Мартемьянов хочет остаться в «Сибири»: «Была задача – пройти первый круг. Не скажу, что реально, но можно было проходить»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов заявил о желании остаться во главе «Сибири».

В пятницу «Сибирь» уступила «Авангард» и вылетела из плей-офф КХЛ.

– По будущему пока рано говорить. Хотите ли вы сами остаться в «Сибири»?

– Скажу честно: разговор о намерениях перед плей-офф состоялся. Я сказал свое «да». Сейчас будет свободное время, будем связываться с агентом. Там уже будем смотреть, как дальше будет.

– Ставили ли перед вами задачу?

– Была, прохождение первого круга. Я считаю, что вполне можно было проходить. Не скажу, что реально, но можно было проходить. Я считаю, что мы во многих матчах играли хорошо.

Но этого для победы в плей-офф маловато. Важно понимать, что каждая ошибка наказывается, что «Авангард» и сделал, – сказал главный тренер «Сибири».

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7 комментариев

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ЧакЧак
состав слабенький...выжал максимум ! оставлять!
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mnb213
Ответ саша константинов
Да и авто скорее всего прошли бы
Тут тоже возможно. Но реальный показатель, как Адмирал СЮ юлозит по площадке, четвертую игру Салават отскочил просто, а так бы еще вчера закончил. ММг тоже проседает.
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Дмитрий Носков
Андрей Алексеевич,спасибо за сезон.Было круто.Мужики молодцы. Повторите .Ждём всех,а Вас особенно!
+2
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саша константинов
Ответ mnb213
Не хуже точно. Вам бы на Ммг и Сю попасть, там бы сработала стротегия.
Да и авто скорее всего прошли бы
+1
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mnb213
Ответ Виктор Пьянков
Сибирь играла не хуже как минимум, но леги в авангарде сыграли свою роль, а у Сибири нет
Не хуже точно. Вам бы на Ммг и Сю попасть, там бы сработала стротегия.
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k.vlad
когда начнут играть в новом ЛДС? мутные новости на эту тему #######
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Виктор Пьянков
Сибирь играла не хуже как минимум, но леги в авангарде сыграли свою роль, а у Сибири нет
+4
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