6 из 8 серий первого раунда плей-офф КХЛ идут со счетом 2-2 после четырех матчей
Счет 2-2 в серии установился в 6 из 8 пар в первом раунде плей-офф КХЛ.
После четырех матчей равный результат зафиксирован в следующих парах:
Западная конференция:
СКА (1-й посев) – «Динамо» Минск (8-й посев);
ЦСКА (2-й посев) – «Северсталь» (7-й посев);
«Торпедо» (4-й посев) – «Динамо» Москва (5-й посев);
Восточная конференция:
«Ак Барс» (1-й посев) – «Нефтехимик» (8-й посев);
«Салават Юлаев» (2-й посев) – «Адмирал» (7-й посев);
«Автомобилист» (4-й посев) – «Металлург» (5-й посев).
В это число не входят две серии первого раунда. «Авангард» ведет в серии с «Сибирью» (3-1), «Локомотив» лидирует в серии с «Витязем» (3-1).
Серии плей-офф продолжаются до четырех побед.
На мой взгляд, последние годы СЮ куда скРОмнее этих команд. Тот же Екб стал куда более "мешковитее" Уфы ))
В первом раунде на Западе сенсация за сенсацией, Спартак Ржиги и Ригу Шуплера до сих пор трудно забыть, на востоке Нефтехимик крикуновский с Касутиным вынес Аву и потом СЮ с большущим трудом прошли их, величайшее зелёное дерби в истории (и по качеству и по накалу и по сюжету), Локо-МВД, крутой финал на 7 игр
Да и 2013 был величайший ПО, чего стоит только только 5 семиматчевых серий на востоке
Первые 6 сезонов были один краше другого (за исключением наверное 2012, когда реально ПО в целом выдался унылым), сейчас мы видим что то похожее