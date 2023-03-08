6 из 8 серий первого раунда плей-офф КХЛ идут со счетом 2-2 после четырех матчей

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Витязь Автомобилист Торпедо Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Динамо Адмирал Хоккей

Счет 2-2 в серии установился в 6 из 8 пар в первом раунде плей-офф КХЛ.

После четырех матчей равный результат зафиксирован в следующих парах:

Западная конференция:

СКА (1-й посев) – «Динамо» Минск (8-й посев);

ЦСКА (2-й посев) – «Северсталь» (7-й посев);

«Торпедо» (4-й посев) – «Динамо» Москва (5-й посев);

Восточная конференция:

«Ак Барс» (1-й посев) – «Нефтехимик» (8-й посев);

«Салават Юлаев» (2-й посев) – «Адмирал» (7-й посев);

«Автомобилист» (4-й посев) – «Металлург» (5-й посев).

В это число не входят две серии первого раунда. «Авангард» ведет в серии с «Сибирью» (3-1), «Локомотив» лидирует в серии с «Витязем» (3-1).

Серии плей-офф продолжаются до четырех побед.

39 комментариев

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Ярославец75
Ответ Юрий Тюмин
Только не в этот раз мечтать не вредно
Не говори гоп юноша, со взором горящим
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Илья Владимирович
Ответ Vagner01
Так ты маленький? И у тебя маленькие заботы? Жаль тебя! И с чего ты взял что ваше недоразумение меня бесит? Мне на него плевать!
О том, что плевать не думают) Твоя мелочность и глупость не знает границ, поздравляю)))
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Ярославец75
Ответ Юрий Тюмин
Без оскарбленья а то так размажу..уши завянут...просрали и помолчи в тряпочку
Ну попробуй, аника воин
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aliakseishylovich@icloud.com
Я даже завидую тем, кто интересуется кхл
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Юрий Тюмин
Ответ Ярославец75
Комментарий удален модератором
Без оскарбленья а то так размажу..уши завянут...просрали и помолчи в тряпочку
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Алекс Я
Ответ Даня Чебыкин
есть в кхл, да и всём росспорте, одно болото. там еще финны с этого болотца паразитируют. не знаешь что это?
Нет ,не знаю.Благодаря СКА и ЦСКА лет 5 назад было интересно смотреть матчи.к сожалению ,после введения потолка сильных команд не стало.я не пойму кому интересно смотреть бодание команд среднего уровня?лучшие игроки должны быть собраны в 4-5 клубах,задача остальных -подготовка молодых игроков.
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Vagner01
Ответ Илья Владимирович
нет, будет и дальше тебя бесить) маленьким людям - маленькие заботы, но какова степень)))
Так ты маленький? И у тебя маленькие заботы? Жаль тебя! И с чего ты взял что ваше недоразумение меня бесит? Мне на него плевать!
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Илья Владимирович
Ответ Алекс Я
А что в этом хорошего?должны быть лидеры ,на которые будут равняться другие.а сейчас вся КХЛ это серое болото.
Лидеры, на которых должны равняться? Что за глупость?))
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Юрий Тюмин
Ответ Ярославец75
На моей памяти проходили уже.
Только не в этот раз мечтать не вредно
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Ярославец75
Ответ Юрий Тюмин
Но только не выскачки пройдети ЦСКА...Регулярка не плей офф...уймитесь и отдохните
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guizzy
Ответ Russ Ivan
На самом деле народ будет только рад, если такие мешки как Ска, Цска, Динамо, СЮ и Барс слетят. Надоели уже и для хоккея полезнее!
СЮ мешок, а та же Ава и ММг нет?
На мой взгляд, последние годы СЮ куда скРОмнее этих команд. Тот же Екб стал куда более "мешковитее" Уфы ))
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Илья Владимирович
Ответ Vagner01
Народ будет рад если спартак наконец развалиться! Никчемная слабая команда!
нет, будет и дальше тебя бесить) маленьким людям - маленькие заботы, но какова степень)))
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Ярославец75
Ответ Юрий Тюмин
Но только не выскачки пройдети ЦСКА...Регулярка не плей офф...уймитесь и отдохните
На моей памяти проходили уже.
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Илья Владимирович
Ответ Алекс Я
Для развития нашего хоккея это худшее ,что может быть.
А что же тогда лучшее?
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Юрий Тюмин
Ответ Ярославец75
Не очень давно, Локомотив заняв 8 место на западе вынес действующего чемпиона Динамо и потом СКА.
Но только не выскачки пройдети ЦСКА...Регулярка не плей офф...уймитесь и отдохните
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-2
-2
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fantazer812
Ответ Алекс Я
А что в этом хорошего?должны быть лидеры ,на которые будут равняться другие.а сейчас вся КХЛ это серое болото.
Правильно! Долой интригу! Долой интересный хоккей! Долой непредсказуемость! Даешь скучный плей-офф, где ожидаемо побеждают фавориты! Это мы любим, это интересно!
+1
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Russ Ivan
Ответ Регион 22
ну да Динамо со своими 550 мультами прям мешки половина пелетона круче заряжено.
ОХК десятилетиями жировало ничего так...
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Azevedo51
Ответ Rio de Janeiro
В КХЛ было 2 великих плей-офф – 2011 и 2014.Будет прекрасно если 2023 повторит их по содержанию и количеству первоклассных серий
А как же 2010?

В первом раунде на Западе сенсация за сенсацией, Спартак Ржиги и Ригу Шуплера до сих пор трудно забыть, на востоке Нефтехимик крикуновский с Касутиным вынес Аву и потом СЮ с большущим трудом прошли их, величайшее зелёное дерби в истории (и по качеству и по накалу и по сюжету), Локо-МВД, крутой финал на 7 игр

Да и 2013 был величайший ПО, чего стоит только только 5 семиматчевых серий на востоке

Первые 6 сезонов были один краше другого (за исключением наверное 2012, когда реально ПО в целом выдался унылым), сейчас мы видим что то похожее
+4
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+4
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Ярославец75
Ответ Юрий Тюмин
Посмотрим если судьи не помогут .нашел супер команду с 7 места
Не очень давно, Локомотив заняв 8 место на западе вынес действующего чемпиона Динамо и потом СКА.
0
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Даня Чебыкин
Ответ Алекс Я
А что в этом хорошего?должны быть лидеры ,на которые будут равняться другие.а сейчас вся КХЛ это серое болото.
есть в кхл, да и всём росспорте, одно болото. там еще финны с этого болотца паразитируют. не знаешь что это?
+1
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+1
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Юрий Тюмин
Ответ Ярославец75
Посмотрим на след игру.
Посмотрим если судьи не помогут .нашел супер команду с 7 места
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-2
-2
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Регион 22
Ответ Russ Ivan
На самом деле народ будет только рад, если такие мешки как Ска, Цска, Динамо, СЮ и Барс слетят. Надоели уже и для хоккея полезнее!
ну да Динамо со своими 550 мультами прям мешки половина пелетона круче заряжено.
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Даня Чебыкин
Ответ Russ Ivan
На самом деле народ будет только рад, если такие мешки как Ска, Цска, Динамо, СЮ и Барс слетят. Надоели уже и для хоккея полезнее!
забавно что тебе еще минусы лепят=)
+4
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Алекс Я
Ответ Ярославец75
Пока это лучший плей офф. Если исходить из первых результатов.
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-9
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Vagner01
Ответ Russ Ivan
На самом деле народ будет только рад, если такие мешки как Ска, Цска, Динамо, СЮ и Барс слетят. Надоели уже и для хоккея полезнее!
Народ будет рад если спартак наконец развалиться! Никчемная слабая команда!
+4
-5
-1
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