6 из 8 серий первого раунда плей-офф КХЛ идут со счетом 2-2 после четырех матчей

Счет 2-2 в серии установился в 6 из 8 пар в первом раунде плей-офф .

После четырех матчей равный результат зафиксирован в следующих парах:

Западная конференция:

СКА (1-й посев) – «Динамо» Минск (8-й посев);

(2-й посев) – « » (7-й посев);

« » (4-й посев) – «Динамо» Москва (5-й посев);

Восточная конференция:

« » (1-й посев) – « » (8-й посев);

« » (2-й посев) – « » (7-й посев);

« » (4-й посев) – « » (5-й посев).

В это число не входят две серии первого раунда. «Авангард» ведет в серии с «Сибирью» (3-1), «Локомотив» лидирует в серии с «Витязем» (3-1).

Серии плей-офф продолжаются до четырех побед.