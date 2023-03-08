«Витязю» не платили премии весь сезон – хотели выплатить за выход за плей-офф. Теперь новое условие – выйти во 2-й раунд
Хоккеисты «Витязя» могут не получить обещанные премии за выход в плей-офф КХЛ.
Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.
«Давайте я поделюсь информацией. Приходят тревожные новости из «Витязя».
Я весь сезон говорил, есть интервью, где Игорь Варицкий говорил: премий нет, но все премии команда получит в случае выхода в плей-офф. Премий во время сезона нет, но они копятся – и вы получите за выход в плей-офф.
Сегодня я узнаю, и получил подтверждение, что хоккеистов собираются кинуть на эту премию. Теперь поставлено условие – если выйдите во второй раунд», – сказал Шевченко.
Подмосковная команда заняла шестое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.
В первом раунде плей-офф «Витязь» играет с «Локомотивом» (1-3 в серии).
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