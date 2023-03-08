«Витязю» не платили премии весь сезон – хотели выплатить за выход за плей-офф. Теперь новое условие – выйти во 2-й раунд

Теги Локомотив Витязь КХЛ Кубок Гагарина Игорь Варицкий Алексей Шевченко Хоккей

Хоккеисты «Витязя» могут не получить обещанные премии за выход в плей-офф КХЛ.

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

«Давайте я поделюсь информацией. Приходят тревожные новости из «Витязя».

Я весь сезон говорил, есть интервью, где Игорь Варицкий говорил: премий нет, но все премии команда получит в случае выхода в плей-офф. Премий во время сезона нет, но они копятся – и вы получите за выход в плей-офф.

Сегодня я узнаю, и получил подтверждение, что хоккеистов собираются кинуть на эту премию. Теперь поставлено условие – если выйдите во второй раунд», – сказал Шевченко.

Подмосковная команда заняла шестое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

В первом раунде плей-офф «Витязь» играет с «Локомотивом» (1-3 в серии).

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8 комментариев

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Ярославец75
Боюсь, что парни без премий остануться
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Сергей Чумак
Ответ Эд..19
Шевченко ))) Стало быть мимо ушей ) Репутацию не пропьёшь )
У шевы часто точные инсайды
+7
-1
+6
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Виталий Желтоусов
А что так можно было??? Ангарск - дубль два, но там говорят всё выплатили после вмешательства прокуратуры.
+3
-1
+2
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Ыжык
М- мотивация
+2
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Sibai
Лoxотрнон 😁
+3
-1
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Банзай
Классическая морковка перед мордой ослика
+12
-2
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Эд..19
Шевченко ))) Стало быть мимо ушей ) Репутацию не пропьёшь )
+1
-3
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Андрей Букин
Далее - выход в финал, следом - нахр*н)
+18
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