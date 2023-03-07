«Локомотив» ведет 3-1 в серии с «Витязем», победив во 2-м овертайме четвертого матча. Рафиков забил на 96-й минуте

Теги Локомотив Витязь Игорь Никитин видео КХЛ Кубок Гагарина Рушан Рафиков Хоккей

«Локомотив» лидирует 3-1 в серии плей-офф против «Витязя».

Команда тренера Игоря Никитина одержала победу над подмосковным клубом (3:2 2ОТ) во втором овертайме четвертого матча серии Кубка Гагарина.

Автором победного гола стал защитник Рушан Рафиков, забросивший шайбу на отметке 95:28.

«Локомотив» перебросал «Витязь» по счетом 65:49 по итогам игры.

Таким образом, ярославский клуб упрочил преимущество в серии и ведет 3-1 перед пятым матчем, который состоится на домашнем льду «Локомотива».

16 комментариев

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Ми Ша
Витязь при Буцаеве играет в хороший хоккей. Достойный соперник. Не надо забывать что серия продолжается
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Anatoliy Utkin
Ответ Volgogradets
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Витязи не заслужили, чтобы, так о них говорили. Команда играет хорошо, отдаётся полностью. Такой соперник вызывает уважение.
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Евгений Исаев
Ответ Ярославец75
Не это главное. Нехорошо оскорблять города. Неправильно это. И судить по одному неадеквату.
Город не оскорбил
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Ярославец75
Ответ Евгений Исаев
Не на столько, на сколько ты думаешь. Поверь, знаю не понаслышке)
Не это главное. Нехорошо оскорблять города. Неправильно это. И судить по одному неадеквату.
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Евгений Исаев
Ответ Ярославец75
Волгоград хороший город. Город-Герой. А это не самый умный и не очень достойный его житель. А родится в Волгограде думаю многие не отказались бы.
Не на столько, на сколько ты думаешь. Поверь, знаю не понаслышке)
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Danger13
Всех с победой. Витязь играл очень сильно. Уважение такому сопернику
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barbarian1991
Торпедо, конечно, зря лишили нас восхитительного удовольствия лицезреть Локомотив Динамо в первом раунде.
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Ярославец75
Ответ Volgogradets
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Не напомнишь, когда игра ХК Волгоград? И самое главное в какой лиге и с кем?
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Volgogradets
Ответ Евгений Исаев
А что ты вообще любитель ногомяч делаешь на спортивной ветке? Или "Ротор" на коньки встал?
а что ты мне запретишь что ли?
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Ярославец75
Ответ Евгений Исаев
Комментарий удален модератором
Волгоград хороший город. Город-Герой. А это не самый умный и не очень достойный его житель. А родится в Волгограде думаю многие не отказались бы.
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Виктор Фролов
Ответ Евгений Исаев
Локомотив - молодцы! Даниил Исаев - топ-вратарь! Шикин тоже очень хорошо смотрелся, но Рушан... слов не найти какой молодец!!! Отличная игра! Ждём окончания серии в следующей игре!
Ярославский бронепоезд перед локо мы с тобой
+4
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+4
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Евгений Исаев
Ответ Volgogradets
Комментарий удален модератором
А что ты вообще любитель ногомяч делаешь на спортивной ветке? Или "Ротор" на коньки встал?
0
-1
-1
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Виктор Куприянов
Рушан, красава поставил точку, которую нужно было поставить сегодня. Локомотив красавцы с победой. Ждем домашнюю победу в этой серии. Вперед локомотив. 👏👏👏
+1
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Volgogradets
Ответ Евгений Исаев
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Евгений Исаев
Ответ Volgogradets
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Егор Парфенков
Ответ Volgogradets
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в этом году и те и другие как и регулярки будут раздавлены нашим поездом!
+4
-1
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Евгений Исаев
Локомотив - молодцы! Даниил Исаев - топ-вратарь! Шикин тоже очень хорошо смотрелся, но Рушан... слов не найти какой молодец!!! Отличная игра! Ждём окончания серии в следующей игре!
+15
0
+15
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Volgogradets
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soleg76
Подарите победу послезавтра
+5
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+5
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