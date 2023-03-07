«Локомотив» ведет 3-1 в серии с «Витязем», победив во 2-м овертайме четвертого матча. Рафиков забил на 96-й минуте
«Локомотив» лидирует 3-1 в серии плей-офф против «Витязя».
Команда тренера Игоря Никитина одержала победу над подмосковным клубом (3:2 2ОТ) во втором овертайме четвертого матча серии Кубка Гагарина.
Автором победного гола стал защитник Рушан Рафиков, забросивший шайбу на отметке 95:28.
«Локомотив» перебросал «Витязь» по счетом 65:49 по итогам игры.
Таким образом, ярославский клуб упрочил преимущество в серии и ведет 3-1 перед пятым матчем, который состоится на домашнем льду «Локомотива».
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