«Локомотив» ведет 3-1 в серии с «Витязем», победив во 2-м овертайме четвертого матча. Рафиков забил на 96-й минуте

« » лидирует 3-1 в серии плей-офф против « ».

Команда тренера Игоря Никитина одержала победу над подмосковным клубом (3:2 2ОТ) во втором овертайме четвертого матча серии Кубка Гагарина.

Автором победного гола стал защитник , забросивший шайбу на отметке 95:28.

«Локомотив» перебросал «Витязь» по счетом 65:49 по итогам игры.

Таким образом, ярославский клуб упрочил преимущество в серии и ведет 3-1 перед пятым матчем, который состоится на домашнем льду «Локомотива».