«Адмирал» впервые в истории КХЛ выиграл минимум 3 матча в серии плей-офф
«Адмирал» впервые в истории выиграл как минимум три матча серии плей-офф КХЛ.
Команда тренера Леонида Тамбиева обыграла «Салават Юлаев» (4:3 ОТ) в овертайме пятого матча серии первого раунда Кубка Гагарина.
Клуб из Владивостока вышел вперед в серии со счетом 3-2.
Ранее дальневосточники три раза выходили в плей-офф – и лишь один раз выигрывали как минимум два матча в ходе одной серии.
В сезоне-2016/17 «Адмирал» победил «Авангард» в двух матчах, но проиграл серию 2-4.
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