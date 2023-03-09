«Адмирал» впервые в истории КХЛ выиграл минимум 3 матча в серии плей-офф

«Адмирал» впервые в истории выиграл как минимум три матча серии плей-офф .

Команда тренера обыграла « » (4:3 ОТ) в овертайме пятого матча серии первого раунда Кубка Гагарина.

Клуб из Владивостока вышел вперед в серии со счетом 3-2.

Ранее дальневосточники три раза выходили в плей-офф – и лишь один раз выигрывали как минимум два матча в ходе одной серии.

В сезоне-2016/17 « » победил « » в двух матчах, но проиграл серию 2-4.