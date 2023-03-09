«Адмирал» впервые в истории КХЛ выиграл минимум 3 матча в серии плей-офф

Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

«Адмирал» впервые в истории выиграл как минимум три матча серии плей-офф КХЛ.

Команда тренера Леонида Тамбиева обыграла «Салават Юлаев» (4:3 ОТ) в овертайме пятого матча серии первого раунда Кубка Гагарина.

Клуб из Владивостока вышел вперед в серии со счетом 3-2.

Ранее дальневосточники три раза выходили в плей-офф – и лишь один раз выигрывали как минимум два матча в ходе одной серии.

В сезоне-2016/17 «Адмирал» победил «Авангард» в двух матчах, но проиграл серию 2-4.

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10 комментариев

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Александр Невский
молодец адмирал уделали бусурман.
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Слово и Дело
Надо отдать должное Адмиралу. Играют активно, не конфликтуют, дисциплинированы, терпят и создают моменты, казалось бы, из ничего. Главное результат есть.
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Амин Манн
А чё Кареев в отказ пошёл? Типа мало времени дают? Щас не время конечно, но кто знает почему Козлов ставит Ежова? Походу у ежа с нервами непорядок, такой гол ((. Тамбиев тактичеки выигрывает Козлова
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jonikmus
Ответ borman usinsk
В воротах Ежов, у руля Козлов. Вот и результат. Говорили тебе выпускать Кареева. Упёрся как баран. Теперь хавай полной ложкой. За команду обидно, все бились до последнего...
Кареев не многим лучше,такой же бублик от дырки
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srs
А у Адмирала потолок проверяли?
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Ильнур Муллагалиев
Вся команда бьётся, вытаскивает игру, но наш ЁЖ все портит.
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Уралович
Ответ Punisher62
Салават Юлаев, ну Вы реально позорники... Так проиграть..?! Вы недостойны!
Согласин. Поносники.
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Rodgeras
Ответ borman usinsk
В воротах Ежов, у руля Козлов. Вот и результат. Говорили тебе выпускать Кареева. Упёрся как баран. Теперь хавай полной ложкой. За команду обидно, все бились до последнего...
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borman usinsk
В воротах Ежов, у руля Козлов. Вот и результат. Говорили тебе выпускать Кареева. Упёрся как баран. Теперь хавай полной ложкой. За команду обидно, все бились до последнего...
+3
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+1
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Rodgeras
Впервые выйдет во второй раунд!
+2
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Punisher62
Салават Юлаев, ну Вы реально позорники... Так проиграть..?! Вы недостойны!
+7
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+6
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