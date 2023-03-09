Александр Гуськов: «Условия развития игроков в России ничем не уступают Северной Америке»

Александр Гуськов заявил, что условия развития игроков в России ничем не уступают Америке.

– В 2020 году вы говорили, что хотите сделать так, чтобы молодежь не уезжала в Северную Америку, а развивалась здесь. Справляется ли с этой задачей?

– Работа ведется, в том числе в рамках программы «Играй в России». Повторюсь: мы создаем условия для развития игроков. Работает вертикаль с . Игрок, который сегодня находится в МХЛ, уже завтра может выйти за первую команду.

Факторов может быть много: от состояния самого игрока, до травм и болезней кого-то из основы. КХЛ – рядом для любого игрока МХЛ.

В Северной Америке много нюансов, которые наша молодежь не знает: например, менталитет сильно отличается от российского. Это надо учитывать. Чтобы чувствовать себя свободным в быту, важно знать английский язык. Условия развития в России ничем не уступают Северной Америке.

– Существует ли сейчас проблема того, что молодые игроки больше смотрят в сторону Северной Америки?

– Заставить игрока остаться в России не в силах никому. Каждый сам выбирает, где продолжать карьеру, советуясь с родителями. Не секрет, что некоторые агенты провоцируют молодого игрока отправиться за океан. Но сам хоккеист в 16 лет не может предсказать, как сложится отъезд и как он почувствует себя, приехав в Северную Америку.

Недобросовестные агенты порой оставляют игрока без присмотра. И парень карабкается сам. Мы видим, что многие игроки возвращаются в Россию в возрасте до 20 лет. Например, , – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.