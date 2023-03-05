«Капитан» с Мичковым в составе сыграет с молодежкой СКА в плей-офф МХЛ, «Красная Армия» против «Спартака»

Стали известны все пары плей-офф в Западной конференции Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

Все серии плей-ин завершились со счетом 2-0. «Капитан» обыграл «Русских Витязей», «Академия Михайлова» – «Алмаз», а «Динамо СПб» – «Динамо-Шинник».

По результатам серий плей-ин «Локо» встретится с «Академией Михайлова», «СКА-1946» – с «Капитаном», МХК «Динамо-Москва» – с МХК «Динамо СПб», а «Красная Армия» – с МХК «Спартак».

Пары 1/8 финала плей-офф на Западе:

«Локо» (Ярославль) – «Академия Михайлова» (Тульская область)

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) – «Капитан» (Ступино)

МХК «Динамо М» (Москва) – МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург)

«Красная Армия» (Москва) – МХК «Спартак» (Москва)

Серии плей-офф первого раунда стартуют 10 марта.