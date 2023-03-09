Плющев о хоккее в России: «На ЦСКА в плей-офф приходит 3,5 тысячи человек. Чего интересного?! А это лидер, когда-то легендарная команда»

Теги ЦСКА Северсталь Витязь болельщики драки Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Плющев высказался о посещаемости матчей ЦСКА в плей-офф Кубка Гагарина.

«Можно говорить: «Ой, какой интересный у нас идет хоккей!» А чего интересного, если на плей-офф на ЦСКА приходит по три с половиной тысячи человек? Чего интересного?! А это лидер нашего хоккея, когда-то легендарная команда.

Вот сейчас и обсуждают возвращение драк на площадках, чтобы вернуть болельщиков. Да болельщик ходит на хоккей, а не на драки! Родители точно не поведут своих детей на мордобои, которые были в 90-х годах, когда за «Витязь» эти клоуны из Северной Америки выступали и еле на коньках стояли. 

До хоккея могут добраться и убить посещаемость как это сделали в футболе? Да они уже добрались!» – сказал бывший главный тренер сборной России.

Все билеты на 5-й матч серии «Торпедо» – «Динамо» были проданы за 10 минут

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18 комментариев

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ДМ-1чемпион
Ответ Сидни Кросби 2
Тысяча не могла бы вас перекричать.
А ХА ХА. Когда ДИНАМО не скандировало, тогда было слышно Нижний! Я же там был, все видел. Была кучка фанатов на верхнем ярусе, и редкие болельщики на центральных трибунах!
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кракадил
Ответ weaverpro
Интересно , а куда народ ходит сейчас? Театр, рестораны, в две смены работают ?
в кабаках - забито все.. в челябинске то точно.
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кракадил
Москва же это не Россия
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Бобынин
Ответ weaverpro
Интересно , а куда народ ходит сейчас? Театр, рестораны, в две смены работают ?
Театры битком, по крайней мере ведущие. Но там и вместимость залов немножко другая. И в театры ходит примерно 0.5% населения Москвы.
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He_Who_Speaks_From_His_Heart
Сразу видно эксперта, Плющев видать не знает, что болелы по торсу игнорируют игры ЦСКА уже несколько лет из-за конфликта с Есмантовичем и терками вокруг их старого сарая (нашли из-за чего сраться)
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alklimov2018
Это зависит от политической и экономической ситуации.
Вспомните как менялась посещаемость когда ЦСКА становился легендарным? Какой она была в 60-е и какой она стала в 80-е?
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Сидни Кросби 2
Ответ ДМ-1чемпион
Да не гони. Был полный стадион. Это более 11.000.. Изт нижнего было тысячи или две не более. Билеты были раскупленны за день до начала матча.
Тысяча не могла бы вас перекричать.
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ftw2002@yandex.ru
Ответ weaverpro
Интересно , а куда народ ходит сейчас? Театр, рестораны, в две смены работают ?
Никуда
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Jason Huang
Не драки нужно добавлять, а зрелищную игру в хоккей ! Чтоб команда играла, а не отрабатывала матч как на заводе. Чтоб видно было, как горят глаза у игроков и тренерского штаба! А что мы видим у цска? Зажравшиеся коты, пока не пнёшь они не летят!
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Ramzez II
на Адмирал полный стадион, 5.5 тыс
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Jason Huang
Ответ aleshon
ФХР работает только на сборную. А внутри России, никто не хочет работать на конкуренцию внутри клубов.
Тогда какого черта фхр лезет постоянно в кхл и вводят свои идиотские корректировки?
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Александр Тараканов
Низкая посещаемость, следствие слабой конкуренции чемпионата !
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Ыжык
Ну и причем тут российский хоккей и московские клубы? Если в Москве оставить один клуб, то никто от этого не пострадает.
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ДМ-1чемпион
Ответ Pertinax Gandi
Ну на Динамо - Торпедо десятку вчера собрали. Правда половина были нижегородцы.
Да не гони. Был полный стадион. Это более 11.000.. Изт нижнего было тысячи или две не более. Билеты были раскупленны за день до начала матча.
+3
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weaverpro
Интересно , а куда народ ходит сейчас? Театр, рестораны, в две смены работают ?
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Pertinax Gandi
Ну на Динамо - Торпедо десятку вчера собрали. Правда половина были нижегородцы.
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aleshon
ФХР работает только на сборную. А внутри России, никто не хочет работать на конкуренцию внутри клубов.
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Tax_Free
это проблема конкретного клуба, который не работает с болельщиками, вернее работает только для одного болельщика, Сечина
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