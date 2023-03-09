Плющев о хоккее в России: «На ЦСКА в плей-офф приходит 3,5 тысячи человек. Чего интересного?! А это лидер, когда-то легендарная команда»
Владимир Плющев высказался о посещаемости матчей ЦСКА в плей-офф Кубка Гагарина.
«Можно говорить: «Ой, какой интересный у нас идет хоккей!» А чего интересного, если на плей-офф на ЦСКА приходит по три с половиной тысячи человек? Чего интересного?! А это лидер нашего хоккея, когда-то легендарная команда.
Вот сейчас и обсуждают возвращение драк на площадках, чтобы вернуть болельщиков. Да болельщик ходит на хоккей, а не на драки! Родители точно не поведут своих детей на мордобои, которые были в 90-х годах, когда за «Витязь» эти клоуны из Северной Америки выступали и еле на коньках стояли.
До хоккея могут добраться и убить посещаемость как это сделали в футболе? Да они уже добрались!» – сказал бывший главный тренер сборной России.
Все билеты на 5-й матч серии «Торпедо» – «Динамо» были проданы за 10 минут
Вспомните как менялась посещаемость когда ЦСКА становился легендарным? Какой она была в 60-е и какой она стала в 80-е?