Григоренко о 9:3 с «Северсталью»: «ЦСКА наконец-то в большинстве неплохо сыграл. Нужно еще меньше пропустить в следующем матче» 

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Михаил Григоренко оценил победу ЦСКА над «Северсталью» (9:3, 2-2).

Команды провели 4-й матч серии в первом раунде Кубка Гагарина.

— Прежде всего у нас было хорошее начало. Сделали результат уже на старте, наконец-то в большинстве неплохо сыграли, забили два гола. Адам [Рейдеборн] здорово сыграл, подтащил нас в нужные моменты. Игра была необычная, соперник вратаря часто снимал. Едем домой в Москву с хорошим настроением. 

— В прошлых играх после заброшенной шайбы мы быстро пропускали. Сегодня удалось это наладить — за счет чего? 

— Да, легче играть, когда ты несколько шайб безответных забросил. Поговорили с ребятами, договорились, что нужно лучше играть в обороне. Думаю, нужно в этом компоненте еще прибавлять. Нужно еще меньше пропустить в следующей игре. 

— Крупная победа важна психологически? 

— Для личной психологии, наверное, это важно для ребят, которые как раз отличились. Всегда приятно забивать, выигрывать — это помогает. В остальном счет не так важно, главное – добиваться нужного результата, – сказал форвард ЦСКА.

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