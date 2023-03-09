Все билеты на 5-й матч серии «Торпедо» – «Динамо» были проданы за 10 минут

Все билеты на пятый матч серии «Торпедо» – « » (2-2) были проданы за 10 минут.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде 10 марта на КРК «Нагорный».

Вместимость арены составляет 5500 зрителей.

«Спустя 10 минут после начала продаж все билеты на пятый матч серии в плей-офф между «Торпедо» и « » проданы!» – говорится в сообщении нижегородского клуба.

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