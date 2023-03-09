Все билеты на 5-й матч серии «Торпедо» – «Динамо» были проданы за 10 минут

Теги Торпедо болельщики КХЛ Кубок Гагарина Нагорный дворец спорта профсоюзов Динамо Хоккей

Все билеты на пятый матч серии «Торпедо» – «Динамо» (2-2) были проданы за 10 минут.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде 10 марта на КРК «Нагорный».

Вместимость арены составляет 5500 зрителей.

«Спустя 10 минут после начала продаж все билеты на пятый матч серии в плей-офф между «Торпедо» и «Динамо» проданы!» – говорится в сообщении нижегородского клуба. 

Сергей Гончарук: «Нижегородские болельщики – самые лютые люди. Без них «Торпедо» ничего бы не выиграло. В следующем матче главное, чтобы арена выдержала»

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8 комментариев

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selachii
Ответ Дима Миронов
цены бы подняли
Куда поднимать, и так дорого...
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Андрей Ш
Билеты у нас и так одни из самых дорогих в России, до ограничений при Немировски тоже аншлаг был,нравится людям весёлый хоккей, хоть и по пропущенных были в лидерах. При Скудре играли в другой хоккей, полный собирался только на топ команды, а в плей оф всегда аншлаг.
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Максим Катебо
Феноменальный плей-офф!
Наконец-то КХЛ смотреть реально интересно, а уж на аренах и подавно)
Круто 👍
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Dmitry Emelyanovich
Ответ Дима Миронов
цены бы подняли
чтоб был хоккей не для нищих? в нижнем все богачи? арену надо строить большей вместимости тогда уже, если есть такой спрос
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LokoYarik
Не удивительно,Торпедо играет в интересный хоккей
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olegarh479
Фан Айди надо срочно вводить
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HockeyMan
Есть тут местные? Кто мне подскажет, какая посещаемость была в прошлые годы в сезоне и попу офф? Это весь ажиотаж из за хороший игры Торпедо или НН всегда так ходит на хоккей?
+1
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Дима Миронов
цены бы подняли
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