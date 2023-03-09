Зайцев о возвращении в КХЛ: «Пока таких мыслей нет. Я играю в НХЛ»
Защитник «Чикаго» Никита Зайцев сообщил, что у него пока нет мыслей о возвращении в Россию.
– Ваш контракт подходит к концу через год – какие у вас планы после этого?
– Нужно играть хорошо, зарабатывать на новый контракт.
– Не думали о том, чтобы вернуться в Россию и играть в КХЛ? Или еще рано?
– Нет, пока таких мыслей нет. Я играю здесь, в НХЛ.
– Вы следите за плей-офф Кубка Гагарина?
– Честно говоря, нет. Сейчас у меня много чего происходит. Поэтому мысли заняты другим, – сказал защитник «Чикаго».
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