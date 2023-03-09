Зайцев о возвращении в КХЛ: «Пока таких мыслей нет. Я играю в НХЛ»

Защитник «Чикаго» сообщил, что у него пока нет мыслей о возвращении в Россию.

– Ваш контракт подходит к концу через год – какие у вас планы после этого?

– Нужно играть хорошо, зарабатывать на новый контракт.

– Не думали о том, чтобы вернуться в Россию и играть в ? Или еще рано?

– Нет, пока таких мыслей нет. Я играю здесь, в .

– Вы следите за плей-офф Кубка Гагарина?

– Честно говоря, нет. Сейчас у меня много чего происходит. Поэтому мысли заняты другим, – сказал защитник « ».