Зайцев о возвращении в КХЛ: «Пока таких мыслей нет. Я играю в НХЛ»

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Защитник «Чикаго» Никита Зайцев сообщил, что у него пока нет мыслей о возвращении в Россию.

– Ваш контракт подходит к концу через год – какие у вас планы после этого?

– Нужно играть хорошо, зарабатывать на новый контракт.

– Не думали о том, чтобы вернуться в Россию и играть в КХЛ? Или еще рано?

– Нет, пока таких мыслей нет. Я играю здесь, в НХЛ.

– Вы следите за плей-офф Кубка Гагарина?

– Честно говоря, нет. Сейчас у меня много чего происходит. Поэтому мысли заняты другим, – сказал защитник «Чикаго».

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